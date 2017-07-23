ФОТО: На хуторах и мызах Ида-Вирумаа прошел день открытых дверей

В воскресенье шестнадцать хуторов и мыз Ида-Вирумаа пригласили жителей и гостей уезда на день открытых дверей. Это и животноводческие фермы, и конные хутора, и даже… ”Медвежья мыза”. И не просто медвежья, а мыза Золотого Медведя — Kuldkaru Mõis.

Здесь прошел праздник, в котором приняли участие танцоры коллектива ”Пять звезд” молодежного центра волости Кохтла, члены Объединения русских поэтов Эстонии, живописцы Кохтла-Ярвеского Объединения художников, юные спортсмены, посвятившие себя вольной борьбе.

Мыза Kuldkaru в день открытых дверей приняла гостей разного возраста из Ида-Вирумаа, а также из-за пределов Эстонии. А праздник, который прошел на здесь, был задуман как семейный. И угощение готовилось с расчетом на детей и взрослых.

Хозяин мызы Сергей Машкин рассказал порталу Delfi, что его туристическое предприятие не случайно носит такое название — Kuldkaru. Именно так называется знаменитый Ида-Вируский спортивный клуб вольной борьбы, с которым мызу связывают партнерские отношения.

Правительство страны и руководство уезда провозгласили развитие туризма одним из основных приоритетов экономики Эстонии. А чувствует ли Сергей какую-либо поддержу своему делу?

”Чувствуем, конечно. Благодаря европейскому фонду, и начали все это создавать, и планируем дальнейшее развитие. То есть, поддержка есть всегда, как и самофинансирование. Сегодня впервые мы устроили такой семейный праздник, нас поддержали наши друзья — спортсмены, художники, поэты”, — сказал Сергей Машкин.

Аниматоры организовали для детей забавы. На поляне расстелен огромный борцовский ковер. На нем провели показательные выступления юные спортсмены, танцевальный коллектив.

К микрофону подходили местные поэты и читали стихи: свои и классиков, тесно связанных с Эстонией. Ольга Лужина, Виктор Гайчук, Вера Свечина, Ирина Молчанова подарили гостям мызы свое творчество.

Сопредседатель Объединения художников Кохтла-Ярве Айвар Рихкранд возле этюдника занимается живописью. Художник Эдуард Конт представляет передвижную выставку своих картин.

Эдуард — не просто художник. Он — автор сказок и легенд, с которыми знакомы все дети региона. И русские, и эстонские дети, потому что сказки Конта издаются на двух языках. А вот некоторые персонажи этих легенд поселились на стенах мызы. Даже проводится конкурс: кто больше найдет медведей, спрятанных на фресках.

Эдуард Конт рассказал, что когда его друзья попросили расписать мызу по местным ида-вируским мотивам, ему пришлось самому проявить фантазию и сочинить легенды: например, ”Легенду о лисьем хвосте”, который превратился в водопад Валасте, находящийся неподалеку. Придумал он и несколько сказок о горючем камне — местном полезном ископаемом — горючем сланце.

Эдуард сказал порталу Delfi, что ему становится обидно, когда люди, приезжающие в Эстонию, ничего не знают и не видят, кроме старого средневекового Таллинна. А ведь здесь, в Ида-Вирумаа, красивейшие места. ”Здесь на Северо-востоке раньше, чем в других местах Эстонии, появляется солнце. Здесь живут трудолюбивые прекрасные люди. И о нашем крае должны больше знать и жители Эстонии и гости страны. Особенно — дети”, — говорит Эдуард Конт.