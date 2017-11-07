ФОТО: На 100-летие революции к нарвскому Ленину принесли несколько гвоздик

Ни одна общественная организация Нарвы не взялась 7 ноября за проведение каких-либо мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской революции, и возложением цветом к нарвскому Ленину некоторые нарвитяне занимались по собственной инициативе.

В свое время возложение цветов к памятнику организовывал бывший руководитель Союза российских граждан, погибший в автомобильной аварии в конце 2011 года. Впрочем, и при нем к памятнику приходили с цветами единицы горожан, связанных с союзом, но приходили одновременно.

Несмотря на круглую дату, 7 ноября дождаться людей с цветами у памятника Ленину, стоящему во дворе Нарвского замка уже не в качестве памятника, а в качестве исторического экспоната, как подчеркивает директор Нарвского музея Андрес Тооде, было непросто.

Раньше люди собирались у Ленина около полудня. Примерно в это время там появился нынешний председатель Союза российских граждан Нарвы Геннадий Филиппов, принесший несколько гвоздик. Он сказал, что советское время вспоминает добрым словом, в частности потому, что тогда умели найти занятия для молодежи, а сегодня молодые люди зачастую от безделья занимаются криминалом.

Через полчаса к памятнику пришли еще трое пожилых людей с гвоздиками.

Никаких речей по случаю столетия революции во дворе замка, само собой, не звучало.