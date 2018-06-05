05.06.2018, 16:31

ФОТО: Музей Банка Эстонии показывает жителям Кохтла-Ярве, как выглядят эстонские деньги

 (9)
Евгений Капов
Евгений Капов
EST 5
Galerii: 14 pilti
Eesti Pank Foto: Jevgeni Kapov

5 июня в Кохтла-Ярве открылась передвижная выставка, посвященная прошлому и настоящему эстонских денег. Ее привез в город из Таллинна музей Банка Эстонии. Главный хранитель этого музея Майе Уусталу сказала порталу Delfi, что историческая экспозиция уже побывала в разных уголках страны, в том числе и на Северо-востоке - в Нарве, и вот она добралась до Кохтла-Ярве.

Фразу, сказанную Бенджамином Франклином еще до того, как он стал американским президентом и попал на 100-долларовую купюру — ”Time is money” (Время — деньги), в свете этой экспозиции можно толковать и так: каждое время имеет свои деньги. Майе Уусталу рассказала, в чем ценность этой выставки.

- Если мы с вами, в отличие от марки 1918 года, помним эстонскую крону 1992 года, то наши внуки смотрят на нее с удивлением. Они не знают, что после восстановления независимости у Эстонии появилась новая, постсоветская крона. И вот Музей сланца пригласил нас, чтобы в течение месяца жители Кохтла-Ярве могли бы знакомиться с историей денег. Недавно мы опрашивали учеников четвертого класса, знают ли они, как выглядела эстонская крона. Не знают. В 1918 году плавилась эстонская марка, в 1928 году Эстония первый раз перешла на крону.

- Госпожа Уусталу, когда после ”рублевого” периода Эстония вновь получила свои деньги — эстонскую крону, многие, вероятно, и вы тоже, очень гордились тем, что у Эстонии появились свои, очень красивые деньги. А вот теперь — евро. Не обидно? 
- Нет, нет, это закономерно, ведь все развивается.

- И, как вы думаете, надолго ли Эстония перешла на евро?

- Уверена, что надолго.

Директор Кохтла-Ярвеского Музея сланца Айнар Варинурм добавляет, что выставку истории эстонских денег было решено организовать именно сейчас в Кохтла-Ярве потому, что после ”рублевого” периода в июне была введена новая эстонская крона.

- И в память о нашей прекрасной эстонской кроне, самых красивых денег, которые я помню, мы пригласили музей Банка Эстонии.

- А лично вам не жалко было расставаться с ”прекрасной эстонской кроной”? Не обидно было?

- Нет. Главное, чтобы деньги работали, выполняли свою роль. Крона была красивая, ничего не скажешь. Но деньги есть деньги. Главное, чтобы я за свою работу получил нормальное количество денег, на которые смог бы нормально жить.

ТОП

Выставка истории эстонских денег будет работать в галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца до конца июня.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО DELFI: Психолог Михаил Лабковский — об алкоголизме, депрессии и эстонских женщинах

05.06.2018
Сегодня, 5 июня, в Coca Cola Plaza состоится публичная консультация российского психолога Михаила Лабковского. Михаил — психолог с 35-летним опытом и 20-летним опытом работы в прямом радио- и телеэфире. Мы встретились с Михаилом незадолго до консультации и поговорили с ним о пусть и сложных, но важных вещах.
Подробнее





Ночные заморозки, снежная крупа и сильный ветер. Когда вернется летняя погода?

05.06.2018
По данным метеослужбы, сегодня — самый ветреный день этой недели. Сегодня и завтра ночью во многих местах есть вероятность ночных заморозков. Однако скоро станет теплее, и ветер стихнет уже в пятницу.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132006
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
143,65 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Прокуратура предложила закрыть уголовное дело в отношении члена Координационного совета российских соотечественников

05.06.2018
Пыхьяская окружная прокуратура во вторник, 5 июня, предложила в суде в порядке оппортунитета закрыть уголовное дело в отношении издателя портала baltija.eu, члена Координационного совета российских соотечественников Эстонии Александра Корнилова и его предполагаемых сообщников, удовлетворившись тем, что Корнилов будет наказан штрафом в размере 2000 евро, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Жители Табевере против строительства Целлюлозного завода: пусть строят в Ида-Вирумаа

05.06.2018
Планы о строительстве Целлюлозного завода в Тарту вызвали большой резонанс среди тартусцев. Теперь рассматривается возможность о строительстве завода на расстоянии 21 километра от Тарту, в лесу под Табивере. Этими планами недовольны жители Табевере, они планируют собирать подписи среди местных жителей против строительства завода. ”Пусть строят в Ида-Вирумаа”, — категоричен житель Табевере.
Подробнее

Продажа билетов на Суперкубок УЕФА началась. Смотрите, какие цены

05.06.2018
На официальном сайте УЕФА начался процесс продажи билетов на поединок Суперкубка УЕФА, который пройдет в Таллинне 15 августа. В споре за почетный трофей встретятся два представителя испанского футбола из Мадрида - победитель Лиги чемпионов "Реал" и победитель Лиги Европы "Атлетико".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Суд в Москве оставил без движения иск эстонской компании к Павлу Дурову о плагиате

05.06.2018
Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения исковое заявление эстонской компании Cryptocean OÜ, обвинившей основателя Telegram Павла Дурова в использовании их технологий при создании блокчейн-сервиса идентификации пользователей.
Подробнее