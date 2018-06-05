ФОТО: Музей Банка Эстонии показывает жителям Кохтла-Ярве, как выглядят эстонские деньги

5 июня в Кохтла-Ярве открылась передвижная выставка, посвященная прошлому и настоящему эстонских денег. Ее привез в город из Таллинна музей Банка Эстонии. Главный хранитель этого музея Майе Уусталу сказала порталу Delfi, что историческая экспозиция уже побывала в разных уголках страны, в том числе и на Северо-востоке - в Нарве, и вот она добралась до Кохтла-Ярве.
Фразу, сказанную Бенджамином Франклином еще до того, как он стал американским президентом и попал на 100-долларовую купюру — ”Time is money” (Время — деньги), в свете этой экспозиции можно толковать и так: каждое время имеет свои деньги. Майе Уусталу рассказала, в чем ценность этой выставки.
- Если мы с вами, в отличие от марки 1918 года, помним эстонскую крону 1992 года, то наши внуки смотрят на нее с удивлением. Они не знают, что после восстановления независимости у Эстонии появилась новая, постсоветская крона. И вот Музей сланца пригласил нас, чтобы в течение месяца жители Кохтла-Ярве могли бы знакомиться с историей денег. Недавно мы опрашивали учеников четвертого класса, знают ли они, как выглядела эстонская крона. Не знают. В 1918 году плавилась эстонская марка, в 1928 году Эстония первый раз перешла на крону.