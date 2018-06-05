ФОТО: Музей Банка Эстонии показывает жителям Кохтла-Ярве, как выглядят эстонские деньги

- Госпожа Уусталу, когда после ”рублевого” периода Эстония вновь получила свои деньги — эстонскую крону, многие, вероятно, и вы тоже, очень гордились тем, что у Эстонии появились свои, очень красивые деньги. А вот теперь — евро. Не обидно?

- Нет, нет, это закономерно, ведь все развивается.

- И, как вы думаете, надолго ли Эстония перешла на евро?

- Уверена, что надолго.

Директор Кохтла-Ярвеского Музея сланца Айнар Варинурм добавляет, что выставку истории эстонских денег было решено организовать именно сейчас в Кохтла-Ярве потому, что после ”рублевого” периода в июне была введена новая эстонская крона.

- И в память о нашей прекрасной эстонской кроне, самых красивых денег, которые я помню, мы пригласили музей Банка Эстонии.

- А лично вам не жалко было расставаться с ”прекрасной эстонской кроной”? Не обидно было?

- Нет. Главное, чтобы деньги работали, выполняли свою роль. Крона была красивая, ничего не скажешь. Но деньги есть деньги. Главное, чтобы я за свою работу получил нормальное количество денег, на которые смог бы нормально жить.

Выставка истории эстонских денег будет работать в галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца до конца июня.