ФОТО: "Молодые американцы" с юными эстонцами и россиянами произвели в Нарве фурор

1 июня в Нарвском спортцентре при полном аншлаге прошло шоу The Young Americans, подготовленное командой музыкальной академии Лос-Анджелеса, которая в течение 50 лет обучает молодых людей из разных стран мира искусству танца и вокала.

The Young Americans уже во второй раз посетили Нарву , и, как в 2013 году, задействовали в главном шоу сотни юных жителей Эстонии , прежде всего, нарвитян, а также ребят из России

В проводившихся три дня творческих мастерских приняло участие около 300 подростков, в том числе 20 парней и девушек из Петербурга и Ивангорода, а результат этой работы оценили в четверг сотни зрителей.

”Шоу произвело очень сильное впечатление, особенно тот энтузиазм, воодушевление, с которым выступали ребята. Энергетика, конечно, необыкновенная!”, — говорит одна из зрительниц Наталья.

Посещение Нарвы гастролирующим по всему миру проектом The Young Americans было поддержано посольством США в Эстонии, оно выделило 8 тысяч евро, и Нарвской горуправой, поучаствовавшей в финансировании двумя тысячами евро.

Билет для взрослых стоит 5 евро, детский — 3 евро.

Вице-мэр по вопросам образования и культуры Вячеслав Коновалов сообщил Delfi, что одним из условий со стороны The Young Americans было размещение американских участников проекта в нарвских семьях. По его словам, проблем с поиском жилья для 40 американцев не возникло. Семья самого вице-мэра приняла одного из американских гостей.

”Организаторы тура The Young Americans сказали мне, что нигде в другом месте они еще не встречали такого интереса к общению со стороны зрителей и привлеченных участников выступления после того, как оно состоялось. Общение — это одна из важнейших частей проекта. Даже в плане изучения английского языка такие контакты имеют большое значение, но самое главное — они способствуют сближению представителей разных народов, стран. На нарвское шоу приезжала заместитель посла США в Эстонии Элизабет Хорст, и я предложил ей рассматривать Нарву как ключевое место для проведения различных молодежных мероприятий, например, брейк-батлов (состязаний по брейк-дансу, — прим. авт.) с участием американцев, россиян и местных жителей, конечно”, — сказал Delfi Вячеслав Коновалов.

Отметим, что вице-мэр Коновалов не только принял активное участие в подготовке работы проекта The Young Americans в Нарве, но и спел с одним из американских гостей за пару минут до начала шоу.