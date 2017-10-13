ФОТО: Молодежь Кохтла-Ярве провела флэшмоб, посвятив его 100-летию страны

В пятницу Кохтла-Ярвеский культурный центр при поддержке городского Молодежного центра и молодежного портала SD Party организовал флэшмоб под девизом ”Молодые — молодым”.

Специалист Культурного центра по работе с молодежью Айнекки Сеппар, словно королевский танцмейстер, дает команду: ”Танцуют все”! И по взмаху ее руки дети и молодежь, собравшиеся на площади у Культурного центра, отжигают такой ритм, что не выдерживают и взрослые, пришедшие запечатлеть это действо. В их руках начинают ”танцевать” мобильники.

Участники флэшмоба выстраиваются так, что образуют собой буквы и цифры ”EV-100”. Понятно, что этот маневр символизирует приближающийся год 100-летия Эстонии.

”EV-100” хорошо видно на мониторе дрона, который взлетел над площадью. Это журналист Игорь Парв готовит таким образом фотографию, которая будет посвящена 100-летию страны.

Айнекки Сеппар готова сказать в лицо ”пару ласковых” недругам региона, распространяющим слухи о том, что в Ида-Вирумаа остались якобы только молодые неудачники и наркоманы.

- Здесь живет умная и талантливая молодежь, которая любит учиться и умеет отдыхать. Наш флэшмоб доказывает, что здесь живут активные молодые люди, которым весело быть вместе, общаться друг с другом.

- А не пахнет ли это тем, что послезавтра выборы, некоторые участники праздника достигли 16-ти лет, а тут присутствуют несколько кандидатов в депутаты? Вон они со стороны посматривают на ваше веселье?

- Какие выборы, о чем вы говорите? Девушки и юноши веселятся от души, им радостно от того, что они вместе, — говорит Айнекки Сеппар.