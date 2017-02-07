ФОТО: Михаил Корб встретился с руководителями местных самоуправлений Ида-Вирумаа

Во вторник министр государственного администрирования Михаил Корб встретился с руководителями местных самоуправлений Ида-Вирумаа и обсудил ход административной реформы.

Руководитель Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа Вейкко Лухалайд, участвовавший в этой встрече, рассказал порталу Delfi, что, по его мнению, эта встреча была полезна не только для местных чиновников, но и для самого министра.

- Было отмечено, что процесс добровольного объединения самоуправлений уже завершился, и обсуждался сегодняшний этап. Вероятно, в этот четверг или на следующей неделе государство должно решить дополнительно, кто с кем будет объединяться. Было также подтверждено, что в ходе реформы прекратят существование уездные управы. Участники встречи услышали, как будут распределяться деньги из фонда европейского развития.

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- Господин Лухалайд. Некоторое время назад представители Нарва-Йыэсуу направили премьер-министру Юрии Ратасу гневное письмо, в котором говорится о том, что ходе объединения города и волости Вайвара не учитывалось мнение народа. Что вы думаете по этому поводу?

- Мнение народа кто отражает? Депутаты, которые им, народом выбраны. Так в чем вопрос? Люди должны находиться в правовом поле, — сказал Вейкко Лухалайд.

Портал Delfi не уполномочен задавать министру вопросы от имени всего населения региона. Поэтому журналист обратился к уездному старейшине Ида-Вирумаа Андресу Ноормяги с просьбой задать Михаилу Корбу вопрос, который мог бы заинтересовать всех жителей Ида-Вирумаа. И вот что услышал министр.

Андрес Ноормяги:

- Если бы я задавал вопрос от конкретного жителя уезда, я бы спросил вас, господин министр: ”А будет ли после этой административной реформы моя жизнь лучше? Что, в конце концов, для меня лично изменится”?

Министр ответил на этот вопрос.

- Основная цель реформы — путем увеличения масштаба местных самоуправлений расширить их возможности. Ида-Вирумаа — очень неординарный регион, где большие города соседствуют с небольшими поселками. Новая система позволит больше вкладывать в развитие всего региона. В конечном итоге, реформа для любого жителя самоуправления будет выражаться, например, в создании новых спортивных площадок, центров досуга, более качественной среды обучения. В конечном итоге, результатом реформы должно стать более эффективное использование средств. Вот один пример того, на что я возлагаю надежды: мы все знаем, в каком плачевном состоянии находится побережье Чудского озера, в частности, Алайыэ. Люди, которые приезжают туда отдыхать, живут в больших городах, а у местного самоуправления волости отсутствует какой-либо ресурс для того, чтобы развиваться. Реформа поможет расширить возможности Причудья.

- Господин старейшина, вы удовлетворены ответом министра?

- В общем-то, у меня есть и свой взгляд на эту проблему. Главное, чтобы через реформу человеку стало все понятнее и доступнее. И здравоохранение, и транспорт, и образование.

- Кстати, о транспорте. Господин Ноормяги, вы недавно заявили, что, возможно, с мая этого года общественный транспорт в уезде станет бесплатным. Что означает это ”возможно”?

- Это станет возможным, если государство даст денег.

- А, господин министр, государство даст денег на это благое дело?

- Даст, — заверил министр Михаил Корб.