ФОТО: Мэр Кохтла-Ярве встретилась с успешным юным спортсменом и его тренерами

Во вторник мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко принимала одного из самых сильных спортсменов города — вольного борца, 11-классника Ярвеской Русской гимназии Никиту Чехонина и его тренеров Алексея Хапова и Евгения Тарасова. Все они представляют городской спортивный клуб ”Kuld karu” (”Золотой медведь”).

Вместе с мэром чествовать юного спортсмена пришли ее заместитель Нина Алексеева и главный специалист горуправы по культуре и спорту Кристийне Агу. А поводом послужило удачное выступление спортсмена на чемпионате Европы по вольной борьбе среди юниоров, которое прошло в Сараево.

Тренер Алексей Хапов расстроен: чуть-чуть не хватило до медали. Никита накануне соревнований получил травму, но, тем не менее, набрался мужества и выступил, заняв пятое место.



Тренеры рассказали, как готовились к этим соревнованиям, о планах клуба. Мэр, которая принимает спортсменов не в первый раз, проявила интерес к этому виду спорта, сказав, что вольные борцы добиваются и более высоких результатов, но в данном случае важна не победа, а участие.

Перед началом встречи, портал Delfi попросил ответить на несколько вопросов ”маму” городского спорта Крийстине Агу.

- Получается, что юные и взрослые спортсмены прославляют свой город, Эстонию на международной арене?

- Да. И маленькие, и взрослые спортсмены нашего города уже известны за пределами Эстонии. Никита, который с пяти лет занимается в спортклубе, я считаю, достойно выступил на соревнованиях, попав в пятерку лидеров. А занимать не только почетные, но и призовые места на престижных соревнованиях, уже стало традицией в спортклубах Кохтла-Ярве. Привозили медали воспитанники ”Kuld karu”, таэквондисты ”TEKKEN”, гимнасты, борцы различных видов, легкоатлеты.

- Частенько в Ахтмеском спортхолле и Кохтла-Ярвеском Доме спорта понимаются флаги разных государств мира. В город съезжаются спортсмены, которые уже наслышаны о Кохтла-Ярве, и которые впервые открывают его для себя. Какие здесь проводятся международные соревнования?

- По вольной и классической борьбе, аэробной гимнастике, таэквондо. А соревнования, которые проводит клуб ”Kuld raru”, стали визитной карточкой не только нашего города, но и всей Эстонии.

- Откуда съезжаются спортсмены на эти соревнования?

- Из стран Балтии, России, Украины, Грузии, Скандинавии, Израиля, Азербайджана, Армении, Германии, Польши, Республики Беларусь… всех не перечислить. В этом году в нашем городе пройдут крупные соревнования. В конце октября пройдет XI турнир по аэробной гимнастике., на который мы ожидаем спортсменов из более чем десяти стран.

- Как известно, чтобы достойно провести соревнования международного уровня, требуются немалые средства. Где их находят организаторы?

- Спортклубы привлекают меценатов, которым они благодарны за помощь; частично выделяет средства городское управление. Поступают деньги и через проектную работу.

- А как город в целом финансирует спорт?

- В городском бюджете на развитие спорта в этом году предусмотрено порядка 400 тысяч евро, — сказала Кристийне Агу.

Мэр Людмила Янченко вручила спортсмену и его тренерам памятные сувениры.