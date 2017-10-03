ФОТО: Maxima дала удивительное объяснение тому, почему в магазине продаются заплесневелые персики

Побывавший в одном из тартуских магазинов сети Maxima читатель Delfi прислал в редакцию фотографии, запечатлевшие находящиеся в отделе фруктов покрытые плесенью персики, рассказывает Delfi Kasulik.

Delfi Kasulik обратился в отдел связей с общественностью компании Maxima за комментарием по поводу зафиксированного на фотографиях состояния фруктов в торговом зале.

Надежда получить разумный ответ, почему в это время года, в сезон фруктов и овощей, товар такого качества поступает на прилавки, в итоге умерла: пришлось удовольствоваться довольно странным объяснением со стороны Maxima.

Руководитель отдела связей с общественностью Maxima Катя Любобратец поблагодарила за вопрос и добавила: ”Благодарим клиента за внимательность! Как он сам очевидно понял, данный товар не предусмотрен для продажи”.

Foto: Lugeja pilt

Между тем, по фотографиям можно прийти ко многим выводам, но только не к тому, что этот товар не предусмотрен для продажи: заплесневелые персики расположены прямо под ценником, находятся по соседству с другими фруктами, не в отдельном ящике и не в проходе (потому что в этом случае можно было бы предположить, что зрелище временное, что с заплесневелыми персиками производятся какие-то действия).