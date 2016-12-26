ФОТО: Люди несут цветы и свечи к Генконсульству РФ в Нарве(22)
Ограда здания Генерального консульства Российской Федерации в Нарве утопает в цветах и свечах, которые несут туда в память о погибших в авиакатастрофе российского Ту-154.
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