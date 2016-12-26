ФОТО: Люди несут цветы и свечи к Генконсульству РФ в Нарве

Lilled Narva Vene peakonsulaadi jures Foto: Sergei Stepanov, NPA Ограда здания Генерального консульства Российской Федерации в Нарве утопает в цветах и свечах, которые несут туда в память о погибших в авиакатастрофе российского Ту-154. Share 0 LiveJournal