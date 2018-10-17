ФОТО: Кренгольм, 11 утра ежедневно. Да, в 2018 году в Эстонии голодающие выстраиваются в очередь за бесплатным хлебом

Тут Продуктовый банк получает помощь благодаря Армии спасения. Тетрадка в клеточку формата А4 вызвала бы зависть у любого педантичного бухгалтера старой школы. Туда записывается каждая выданная буханка хлеба. Или половинка.

В тетрадь с точностью до килограмма записаны ежегодные пожертвования хлеба. В 2014 году — 26 495 человек, 2 207 в месяц в среднем. 51 842 порции хлеба. 36 289 кило в год.

Хлеб раздают здесь — на ул. Креэнхольми ежедневно в 11 часов. Самые длинные очереди — перед зарплатой и пенсией. Да, в 2018 году в Эстонии — очереди за хлебом.

”Мама сказала, что могу сюда прийти”, — поведала мне женщина в очереди. У нее есть ребенок, он тоже сюда ходит за хлебом. На месте они уже до официального времени открытия.

Чтобы получить порцию хлеба, в списках соцработника значиться не надо. Его получает каждый голодающий нарвитянин. Каждому — по буханке. Занимать очередь за другого — нельзя.

Хлеб в Нарву поступает стабильно. И это важно: тогда у жителей есть ощущение стабильности, всегда есть хоть что-то поесть. Если вдруг окажется больше — раздают добавку — одна буханка на человека. Из тетрадки следует, что самый суровый месяц — февраль.