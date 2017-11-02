ФОТО: Концерн VKG провел традиционный день окружающей среды

В четверг на исторической мызе Сака сланцеперерабатывающий концерн Viru Keemia Grupp (VKG) в восьмой раз провел традиционный день охраны окружающей среды. По сути дела, это расширенная природоохранная конференция, в которой, наряду со сланцехимиками, принимают участие экологи, представители родственных предприятий региона, ученые и эксперты в области охраны окружающей среды, представители местных самоуправлений Ида-Вирумаа.

По случаю проведения дня экологии VKG регион посетил вице-канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнг, который доложил собравшимся, как государство реализует экологическую политику.

Член постоянной комиссии Рийгикогу по охране окружающей среды Валерий Корб — человек, знающий проблему загрязнения воздуха в Кохтла-Ярве не понаслышке. Он ответил на вопросы портала Delfi.

- Господин Корб, недавно были опубликованы результаты исследований, которые говорят, что основным источником загрязнения воздуха в Кохтла-Ярве вместе с другими предприятиями являются полукоксовые отвалы, расположенные на территории VKG. Часть отвалов принадлежит предприятию, а часть — государству. Можно, конечно, взять и прикрыть предприятие, но тогда без работы останутся сотни человек, а тысячи лишатся источника дохода. Где, по-вашему, та золотая середина?

- Технология сланцепереработки меняется в лучшую сторону. Но эти горы, которые годами накапливались, это 1 миллион — 1 миллион 700 тысяч тонн отходов, дают себя знать. И сегодня там складируются полуфабрикаты, которые, возможно, когда-либо будут использоваться. В 70-х годах существовала концепция переселения людей из промышленной зоны в ”спальные” микрорайоны Таммику и Ийдла. В 90-х годах, после получения Эстонией самостоятельности, эта концепция претерпела изменения. Сегодня выход один — сделать так, чтобы свалка полукоксовых отходов не влияла на окружающую среду. Для этого нужны технология, деньги. И концерн VKG в этом направлении движется.

- Кстати, о деньгах. Говорят, кто старое помянет, тому глаз вон. Но есть и продолжение этой поговорки: …а кто забудет — тому оба. Некоторое время назад вы говорили, что новое правительство будет добиваться того, чтобы, как минимум, 20 миллионов из тех денег, что предприятия Ида-Вирумаа платят в виде налогов за ущерб окружающей среде, возвращались обратно в регион. А до сих пор от этой огромной суммы в Ида-Вирумаа возвращаются всего 7-8 процентов. Что скажете по этому поводу?

- Как депутат парламента, могу доложить избирателям, что в этом году неоднократно проходили совещания у регионального министра, на которых речь шла о справедливом возврате денег в регион Ида-Вирумаа. Ставится вопрос и о том, чтобы часть этих средств выделялась местным самуправлениям, на территории которых находятся вредные отходы. Эти деньги должны пойти на решение социальных вопросов.

Портал Delfi спросил руководителя отдела охраны окружающей среды концерна VKG Эрику Сульг о цели проведения дней окружающей среды. По ее словам, такие представительные собрания с участием ученых и различных специалистов позволяют более полно понять проблему экологии, а государству — уяснить истинное положение дел.

- Мы систематически докладываем общественности о том, какую работу проводит наш концерн в плане охраны окружающей среды. Мы говорим о новых технологических проектах, о том, как они реализуются.

- Пожалуйста, скажите о том, какие средства выделяет ваш концерн на природоохранные проекты?

- В настоящее время в сланцеперерабатывающем секторе экономика испытывает сложности. Тем не менее, на охрану природы ресурсы выделяются. Если в прошлый семилетний период, который закончился в 2016 году, мы инвестировали 56 миллионов евро, то следующий план, который мы хотим утвердить, будет на 600 тысяч евро. Это конкретный план только по ликвидации запаха. Также мы выделяем средства для совершенствования технологических процессов, которые позволят увеличить прибыль при снижении влияния на окружающую среду.

Председатель правления концерна VKG Ахти Асманн сказал порталу Delfi, что такие дни окружающей среды приносят обоюдную пользу — как предприятию, так и государственным, муниципальным руководителям. Такие конференции позволяют лучше понять проблемы друг друга. По словам руководителя, дни охраны природы концерн систематически проводит и для населения города, на территории которого работает производство.