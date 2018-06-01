ФОТО: Концерн Viru Keemia Grupp вновь запустил фабрику сланцевого масла

В пятницу член правления сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp (VKG) Николай Петрович дал команду ”Пуск”. И после более чем трехлетнего перерыва вновь заработала фабрика по выпуску сланцевых масел, построенная еще в 1981 году.
Этот тысячетонный газогенератор — один из четырех, предназначенных для термической переработки сланца крупной фракции, добываемого на шахтах эстонского сланцевого бассейна. На этой фабрике сланцевое масло производится по технологии ”Kiviter”. В результате технологического процесса образуется и фенольная вода, которая используется для получения продуктов так называемой тонкой химии. В сутки этот газогенератор перерабатывает примерно 1 000 тонн сланца, а объем годового выпуска сланцевого масла составляет 48 000 тонн.
Технический директор VKG Меэлис Эльдерманн сказал порталу Delfi, что запуск простоявшей три с половиной года законсервированной фабрики удалось осуществить, благодаря достигнутой договоренности с концерном ”Eesti Energia” о поставках сланца крупной фракции по разумной цене. В апреле был заключен договор, согласно которому в течение трех лет горняки продадут сланцехимикам почти миллион тонн сырья.