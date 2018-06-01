ФОТО: Концерн Viru Keemia Grupp вновь запустил фабрику сланцевого масла

Однако, по мнению руководства VKG, не только договоренность с государственной компанией позволила осуществить запуск простаивавшей фабрики и создать новые рабочие места. Одной из причин остановки части производства масла стала необдуманная налоговая политика, которую нынешнее правительство пересмотрело, увязав ее с ценами на продукцию на мировом рынке. Это позволило вернуть на работу прежде сокращенных работников и нанять новых.

Портал Delfi задал техническому директору VKG вопрос, который немало волнует жителей Кохтла-Ярве.

- Господин Эльдерманн, может ли вновь заработавшее производство, построенное еще при ”старом режиме”, осложнить экологическую обстановку в городе?

- Если мы говорим, что заработала фабрика, построенная десятилетия назад, это вовсе не означает, что осталась прежней и система природоохранных мер. Теперь здесь применяется совершенно новый принцип очистки вредных выбросов, они соответствуют европейским нормам.

Итак, старая новая фабрика запущена. С этим событием Меэлис Эльдерманн первыми поздравил начальника сланцеперерабатывающего цеха Константина Дыкова, операторов Галину Семенову и Елену Айт.

Сегодня на сланцеперерабатывающем концерне VKG работают около 1 800 человек. В прошлом году предприятие перечислило в государственный бюджет в виде налогов 35,3 миллиона евро. Это на 25 процентов больше, чем в предыдущий период. Из этой суммы 11,2 миллиона евро составил налог на охрану природы.

Фото Евгения Капова