01.06.2018, 18:35

ФОТО: Концерн Viru Keemia Grupp вновь запустил фабрику сланцевого масла

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Евгений Капов
Евгений Капов
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Viru Keemia Grupp Foto: Jevgeni Kapov

В пятницу член правления сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp (VKG) Николай Петрович дал команду ”Пуск”. И после более чем трехлетнего перерыва вновь заработала фабрика по выпуску сланцевых масел, построенная еще в 1981 году.

Этот тысячетонный газогенератор — один из четырех, предназначенных для термической переработки сланца крупной фракции, добываемого на шахтах эстонского сланцевого бассейна. На этой фабрике сланцевое масло производится по технологии ”Kiviter”. В результате технологического процесса образуется и фенольная вода, которая используется для получения продуктов так называемой тонкой химии. В сутки этот газогенератор перерабатывает примерно 1 000 тонн сланца, а объем годового выпуска сланцевого масла составляет 48 000 тонн.

Технический директор VKG Меэлис Эльдерманн сказал порталу Delfi, что запуск простоявшей три с половиной года законсервированной фабрики удалось осуществить, благодаря достигнутой договоренности с концерном ”Eesti Energia” о поставках сланца крупной фракции по разумной цене. В апреле был заключен договор, согласно которому в течение трех лет горняки продадут сланцехимикам почти миллион тонн сырья.

Однако, по мнению руководства VKG, не только договоренность с государственной компанией позволила осуществить запуск простаивавшей фабрики и создать новые рабочие места. Одной из причин остановки части производства масла стала необдуманная налоговая политика, которую нынешнее правительство пересмотрело, увязав ее с ценами на продукцию на мировом рынке. Это позволило вернуть на работу прежде сокращенных работников и нанять новых.

Портал Delfi задал техническому директору VKG вопрос, который немало волнует жителей Кохтла-Ярве.

- Господин Эльдерманн, может ли вновь заработавшее производство, построенное еще при ”старом режиме”, осложнить экологическую обстановку в городе?

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- Если мы говорим, что заработала фабрика, построенная десятилетия назад, это вовсе не означает, что осталась прежней и система природоохранных мер. Теперь здесь применяется совершенно новый принцип очистки вредных выбросов, они соответствуют европейским нормам.

Итак, старая новая фабрика запущена. С этим событием Меэлис Эльдерманн первыми поздравил начальника сланцеперерабатывающего цеха Константина Дыкова, операторов Галину Семенову и Елену Айт.

Сегодня на сланцеперерабатывающем концерне VKG работают около 1 800 человек. В прошлом году предприятие перечислило в государственный бюджет в виде налогов 35,3 миллиона евро. Это на 25 процентов больше, чем в предыдущий период. Из этой суммы 11,2 миллиона евро составил налог на охрану природы.
Фото Евгения Капова

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