ФОТО: Кохтла-Ярвескую рождественскую елку украсили огнями

Во вторник в двадцатый раз работники Кохтла-Ярвеской электромонтажной фирмы вышли на работу на площадь Вирула, чтобы украсить новогоднюю ель. Рождественская звезда на макушке дерева и огни создадут праздничное настроение. Также монтажникам предстоит установить праздничную иллюминацию во всех частях города.

Как рассказал один из рабочих, три года назад для новогодней елки были приобретены новые украшения. И не случайно жители Ярвеской части города называют свою елку самой красивой в Ида-Вирумаа.

До этого несколько лет подряд на площади устанавливали искусственную елку. Теперь же новогодняя красавица третий раз приезжает в город прямо из леса.

3 декабря в день первого Адвента на елке загорятся праздничные огни. Пока же монтажники их проверяют, и выражают надежду, что новогодние украшения жители города будут оберегать от вандалов.