ФОТО: Кохтла-Ярвеский Музей сланца принял первую очередь обновленного здания

Хранитель истории Эстонского сланцевого бассейна и отечественной сланцехимии — Кохтла-Ярвеский Музей сланца в четверг презентовал сданную строителями города первую очередь обновленного здания. Теперь располагаться этот уникальный музей будет в помещениях бывшего читального зала городской библиотеки, которые после основательного ремонта значительно преобразились.

Посмотреть на итоги своего труда пришли работники одной из строительных фирм города, выигравшие конкурс на ремонт музейных помещений. Именно им поручили дополнить экспозицию картиной, которая до начала церемонии, стояла прислоненной к стеночке и ждала, когда ее присоединят к остальным экспонатам.

В просторнейшей галерее, оборудованной специальным освещением для выставок, вывешены картины из фондов музея, написанные художниками в разные периоды работы шахт и разрезов Эстонии. И герои этих картин — горняки, которые добывали сланец еще в прошлом веке.

Первыми посетителями этой выставки вместе со строителями стали председатель горсобрания Рийна Иванова и мэр города Людмила Янченко.

Заместитель мэра Нина Алексеева не случайно привела на церемонию городских специалистов по образованию Ведь обновленный музей сланца с его богатой экспозицией станет местом, где будут проходить школьные уроки по истории родного края.

Директор Музея сланца Айнар Варинурм не без доли гордости констатирует, что в Кохтла-Ярве работает единственный в мире музей, посвященный горючим сланцам. И добавляет, что в галерее Белый зал более десяти лет назад был открыт первый за пределами России Виртуальный филиал Государственного Русского музея Санкт-Петербурга.

Мэр города Людмила Янченко сказал порталу Delfi, что после того, как государство отказалась финансировать этот уникальный музей, он был взят на баланс города. Музей, особенно его Белый зал, стал местом, где буквально кипит культурная жизнь. Выставки, лекции по изобразительному искусству, которые здесь проводятся, посещают не только ученики художественных отделений трех Школ искусств города, но гимназисты и студенты из Ида-Вирумаа.

В Кохтла-Ярве на развитие культуры расходуется 15 процентов городского бюджета, — сказала Людмила Янченко. Она выразила уверенность, что после того, как обновленный Музей сланца заработает в полную силу, к нему непременно проявят интерес сланцедобывающие и перерабатывающие предприятия.

По словам Айнара Варинурма, за годы существования музея, его посетители могли ознакомиться примерно с двумя тысячами экспонатов из обширной коллекции музея, насчитывающей свыше 30 тысяч единиц. Музей имеет уникальный архив фотографий и документов, которые будут выставлены для широкого обозрения.

Обновленный Музей сланца планирую полностью открыть для посетителей в год 100-летия образования Эстонской Республики.