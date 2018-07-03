ФОТО: Кохтла-Ярвеский Музей сланца покажет свою выставку в Великом Новгороде

Не так давно в галере Белый зал Музея сланца прошла выставка необычных зеркал художника из Великого Новгорода Ивана Бердникова. Свои работы выставлял в Кохтла-Ярве народный художник России Борис Непомнящий.

Открывая одну из выставок новгородцев в Белом зале, советник генерального директора новгородского Музея-заповедника Исак Фрейман говорил, что сотрудничество двух городов позволяет их жителям через изобразительное искусство лучше узнать друг друга. Он выразил надежду, что вскоре в залах новгородского музея будут выставлены работы эстонских художников. Так и случилось.

Как сказал порталу Delfi Айнар Варинурм, заранее в Министерстве культуры Эстонии были оформлены все надлежащие документы, и выставка без каких-либо проблем уже пересекла эстонско-российкую границу.

Жители Великого Новгорода смогут увидеть, как выглядел Кохтла-Ярве в 60-70-х годах прошлого века, портреты рабочих-горняков, что происходит в сланцевых шахтах.

Айнар Варинурм отмечает доброжелательность, с которой встречают выставку из Эстонии музейные работники и представители местной власти Великого Новгорода.