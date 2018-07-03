ФОТО: Кохтла-Ярвеский Музей сланца покажет свою выставку в Великом Новгороде

6 июля в музее изобразительных искусств Великого Новгорода, который является составной частью новгородского Музея-заповедника, открывается выставка работ эстонских художников из фондов Кохтла-Ярвеского Музея сланца. Выставка называется ”Кохтла-Ярве. Трудовые будни. Живопись второй половины ХХ века”. В экспозиции представлены 55 работ эстонских художников, в том числе, живописцев, работающих в Кохтла-Ярве.
На вернисаже в России Кохтла-Ярве будут представлять вице-мэр города Нина Алексеева и директор Музея сланца Айнар Варинурм. Выставка организована в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Великим Новгородом и Кохтла-Ярве свыше десяти лет назад по инициативе члена РийгикогуВалерия Корба. С тех пор новгородский Музей-заповедник неоднократно знакомил жителей эстонского города с творчеством древних и современных новгородских мастеров. На этот раз произведения эстонских живописцев увидят жители российского города-побратима.
Не так давно в галере Белый зал Музея сланца прошла выставка необычных зеркал художника из Великого Новгорода Ивана Бердникова. Свои работы выставлял в Кохтла-Ярве народный художник России Борис Непомнящий.
Открывая одну из выставок новгородцев в Белом зале, советник генерального директора новгородского Музея-заповедника Исак Фрейман говорил, что сотрудничество двух городов позволяет их жителям через изобразительное искусство лучше узнать друг друга. Он выразил надежду, что вскоре в залах новгородского музея будут выставлены работы эстонских художников. Так и случилось.
Как сказал порталу Delfi Айнар Варинурм, заранее в Министерстве культурыЭстонии были оформлены все надлежащие документы, и выставка без каких-либо проблем уже пересекла эстонско-российкую границу.