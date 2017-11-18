ФОТО: Кохтла-ярвеский академический женский хор ”Лада” отметил 65-летие

Песни на разных языках звучали в субботу со сцены Кохтла-Ярвеского Культурного центра. Их исполнили хоровые коллективы из Нарвы, Кивиыли, Вильянди, приехавшие поздравить с юбилеем своих друзей. В этот день академический женский хор ”Лада” Кохтла-Ярвеского Культурного центра отмечал свое 65-летие.

Художественный руководитель и дирижер хора ”Лада” Лидия Брагина утверждает, что 65-летний коллектив — это одна семья: причем, семейные узы связывают участников хора в прямом и переносном смысле. Руководитель представила ”бабушку” хора — Марию Трусову, ее дочку Ларису Ладанюк и внучку Анну Хатько-Белякову.

Дочка и внучка попали в хор ”по семейным обстоятельствам”: Мария привела петь Ларису, а та, в свою очередь, Анну. Теперь родственники не мыслят свою жизнь без ”Лады”.

44 года поет в хоре Мария Тузова. Поздравляя коллектив с юбилейным днем рождения, вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева особо отметила творческий энтузиазм Марии Тузовой.

Руководитель коллектива Лидия Брагина рассказал, что хор ”Лада” — ровесник Кохтла-Ярвеского Культурного центра, который при ”старом режиме” назывался Дворец культуры имени Виктора Кингисеппа. Хотя, первоначально хор работал при клубе ”Патриот” в Старом городе Кохтла-Ярве. Потом, когда был построен Дом культуры, хор дружно перебрался на его сцену.

Идут годы, меняется состав, но принцип подбора репертуара остается неизменным. Это классика, духовная музыка, народные песни. Хористы ”Лады” поют на русском, украинском, белорусском, эстонском языках.

Хор объехал города Эстонии, выступал в Москве и Сант-Петербурге, Республике Беларусь, пел даже в Пушкинских горах, что было особенно трогательно для исполнителей.

Приехавшая поздравить ”Ладу” художественный руководитель Кивиылиского народного хора имени Геннадия Бутузова Раиса Вишнева, сказала, что она высоко ценит дружбу с этим коллективом.

"Они поют чисто и слаженно. Особенно подкупает их акапелльное пение. А акапелла — это высший пилотах хорового пения. Чувствуется, что они вкладывают в песню свою душу. Исполнители, как и слушатели, открывая душу, становятся чище и краше. Потому у этого вида искусства так много поклонников", — сказала Раиса Вишнева.

Хор ”Лада” Является коллективным членом общества русской культуры Кохтла-Ярве. Руководитель этой общественной организации Роза Иванова и член правления общества Лидия Орлова тепло поздравили поющих партнеров с юбилеем коллектива.

Поздравить участников хора ”Лада” пришли не только их почитатели, но и родственники: дети поднимались на сцену, чтобы подарить цветы своим бабушкам.