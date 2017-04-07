ФОТО: Кохтла-Ярвеская детская библиотека продолжает отмечать День детской книги

Международный День детской книги приходится на 2 апреля, и приурочен он ко дню рождения Ганса Христиана Андерсона. Однако детская библиотека Кохтла-Ярве расширила рамки этого праздника, устроив целую Неделю детской книжки, пригласив в гости местного писателя-сказочника Эдуарда Конта и организовав ему встречу с юными читателями. В пятницу на встречу со сказочником и героями его произведений пришли ученики Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве.

Эдуард, автор пяти книжек, в которых собраны десять сказок, уже имеет в городах Ида-Вирумаа такую популярность, что дети принесли с собой из дома его книжки, чтобы после встречи попросить автограф у автора.

Интересный разговор состоялся в библиотеке. Ребята интересовались: как придумывает Эдуард своих героев, как сочиняет ситуации, в которые их помещает? По большому счету, состоялся разговор о природе творчества, хотя дети и не понимали, что они заглядывают в дебри психологии. А писатель старался доступным для маленьких ребят языком рассказать, как к нему приходят образы, которые он сначала воплощает в виде рисунков, а потом описывает ситуации, формируя сюжет.

На полках городской детской библиотеки — книги со сказками Пушкина на русском и эстонском языках. И причем в разных переводах. Андерсон на двух языках. Вот и Эдуард Конт тоже взялся переводить свои сказки, написанные на русском, на эстонский язык.

Сейчас Эдуард Конт заканчивает новую сказку. Эскизы иллюстраций он принес на встречу с детьми. Всех секретов сюжета раскрывать он не стал, но кое-что показал: например, доброе привидение, которое пришло на помощь маленькой девочке, отправившейся спасать своего дедушку.

"Нам очень повезло, что в нашем городе живет добрый волшебник — сказочник, с которым хотят увидеться многие дети. То, что пишет Эдуард Конт, очень важно в наше сложное и не очень-то доброе время. В его сказках всегда присутствует конфликт Добра и Зла, и первое всегда побеждает второе. И очень радует, что дети читают его сказки с упоением. Вот сейчас, когда я готовилась к творческой встрече Эдуарда с детьми и стала собирать выставку его книжек, так оказалось, что их в наличие почти нет: все на руках", — рассказала Delfi работник библиотеки Галина Шилина.

"Когда я сама читала эти сказки, порадовалась тому, какие они светлые и добрые. Представляете, я в моем-то возрасте ими буквально зачиталась. В них присутствует познавательный эстонский колорит, который, безусловно, интересен и для маленького читателя, живущего за пределами Эстонии. Иллюстрации — потрясающие: их рисует сам писатель, который, кроме всего, замечательный художник. Герои яркие, знакомые и очень симпатичные детям. Даже отрицательные персонажи несут в себе долю так называемого отрицательного обаяния", — поделилась библиотекарь.

Что еще, кроме сказок, дети спрашивают в библиотеке? "Естественно, то, что им задают в школе, что надо для учебы. Но не только. Один четвероклассник, например, вчера попросил найти ему что-нибудь про ”Титаник”. Говорит, мол, фильм на видео посмотрел, хочу узнать побольше. А вообще, библиотека для детей в последнее время стала клубом — местом общения. Они после школы сразу бегут сюда, общаются, разговаривают, и не только о книгах. Просят дать им какую-нибудь работу, например, лечить старенькие книги. Вот говорят иногда, что электронные гаджеты вскоре вытеснят бумажную книгу. Пророчат это давно, но что-то книжка никак не хочет уходить из жизни человека, в том числе и маленького", — отметила Шилина.

Но не только школа идет в библиотеку. Раз в месяц библиотека приходит в школу, организуя в учебных заведениях города информационные дни, на которых знакомит детей с новинками литературы.

Библиотека дружит со всеми детскими садиками города, организует для дошкольников экскурсии в мир книжки, утренники, посвященные разным государственным праздникам Эстонии.