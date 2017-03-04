ФОТО: Кохтла-Ярве поздравил пожилых женщин с наступающим праздником

В канун Международного женского дня Кохтла-Ярвеское городское управление и городская ветеранская организация пригласили пожилых женщин города на праздник, посвященный этой дате.

Поздравление городских властей могло выглядеть нетрадиционно: ведь мэр — женщина, вице-мэр — женщина, а когда слабый пол поздравляет слабый пол с женским днем, получается какая-то двусмысленная ситуация. Однако на помощь мэру, сказавшей теплые слова в адрес собравшихся пенсионерок, пришли мужчины. Лирическая ”Ода женщине” прозвучала из уст руководителя ветеранской организации Валерия Тумко, а член Рийгикогу Валерий Корб поблагодарил пожилых женщин, которые строили этот город, работали на его предприятиях, а сегодня выполняют нелегкую работу бабушек.



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Женщины, которых ”настигла” круглая дата, кто, несмотря на солидный возраст, не унывает и активно участвует в общественной жизни, получили благодарственные письма от городского управления.

Мужчины пожелали пожилым дамам здоровья, радости, а, главное, спокойствия и хорошего настроения.

Что касается последнего, создать праздничную атмосферу, вернуться в годы молодости, помогли участники молодежного вокального ансамбля Кохтла-Ярвеского Культурного центра, которым руководит Надежда Толмачева. Молодые вокалисты показали новую программу ”Песни на все времена”. Сидящие в зале пожилые дамы, не просто слушали песни из старых кинофильмов, но и подпевали вокалистам в меру своих сил.

Это — второй ”ностальгический” эксперимент ансамбля Надежды Толмачевой, ставшего своеобразной ”машиной времени”. Прошлая программа, также составленная из песен давно минувших лет, настолько пришлась по душе пожилым слушателям, что они долго не отпускали со сцены исполнителей, благодарили их горячей овацией. Так было и на этот раз.