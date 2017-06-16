ФОТО: Кохтла-Ярве отметил 71-й День рождения

15 июня в Кохтла-Ярве прошел праздник, посвященный 71-й годовщине города. Первыми его участниками стали воспитанники детсадов, которых Кохтла-Ярвеский Культурный центр пригласил на спектакль ”Две соседки”. Сказку привез из Нарвы театр ”Ильмарине”. Пьесу по мотивам легенд и сказаний Ида-Вирумаа написал режиссер Юрий Михалев.

Руководителя театра Ирину Михалеву приветствовала председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова. Она же поздравила всех маленьких зрителей с днем рожденья города.

Маленькие зрители смотрели спектакль так, будто сами являлись участниками событий, разворачивающихся на сцене, искренне сопереживая героям постановки.

Затем праздник переместился на площадь перед городским управлением, куда пришли школьники. Их с днем рожденья Кохтла-Ярве поздравили руководители города. Здесь выступили коллективы Дома творчества школьников. Кружковцы ДТШ и городской Молодежный центр так завели юную публику, что песни и смех были слышны далеко от площади.

А вечером участниками праздника уже стали и взрослые. Они пришли на площадь перед Кохтла-Ярвеским культурным центром, где была установлена эстрада с мощной радиоаппаратурой. Собравшиеся ожидали выступление таллиннского ВИА ”Балтика”. Однако первыми к микрофону вышли мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и руководитель городского отделения Центристской партии, член Рийгикогу Валерий Корб, поздравившие горожан с праздником.

Затем на сцену вышли музыканты ансамбля, и заработала ”машина времени”. Волшебная аббревиатура ВИА (вокально-инструментальный ансамбль) вернула пожилых в то время, когда в школах, институтах, клубах исчезнувшей страны повсеместно создавались группы из пары гитаристов, ударника и клавишника. Время, когда пели Яак Йола, Анне Вески, Иво Линна, Юрий Антонов, Тынис Мяги, звучали хиты культовых ВИА 70 — 80-х годов, будто бы вернулось в Кохтла-Ярве. А песни бабушек и дедушек пришлись по вкусу и их внукам, которые с родителями также пришли на праздник.