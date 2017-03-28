ФОТО: Кохтла-Ярве и Пушкинский заповедник ”Михайловское” подписали договор о сотрудничестве

Во вторник в галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С.Пушкина ”Михайловское” (Пушкинский Заповедник), лауреат Государственной премии РФ Георгий Василевич и мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подписали договор о сотрудничестве между эстонским северо-восточным городом и псковской сокровищницей русской культуры.

Как отметили в своих выступлениях представители эстонского города, а также присутствующий при подписании документа член Рийгикогу Валерий Корб, этот договор официально закрепляет сложившиеся несколько лет назад отношения между Кохтла-Ярве и музеем-заповедником ”Михаиловское”, дает возможность осуществлять совместные проекты.

Председатель городского собрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова, мэр Людмила Янченко и Валерий Корб отметили, что с подписанием договора они возлагают большие надежды на участие школьников и гимназистов города в образовательных программах, которые создают работники музея-заповедника. Директор же ”Михайловского” Георгий Василевич заверил, что никаких препятствий для участия детей и молодежи Кохтла-Ярве он не видит.

Прибывший на церемонию подписания договора консул Генерального консульства РФ в Нарве Андрей Сургаев, тепло поздравил эстонский город с официальным обретением нового культурного партнера. Он высоко оценил усилия властей города, направленные на развитие культурных связей с Российской Федерацией.

Андрей Сургаев напомнил, что именно в Кохтла-Ярве впервые в мире открылся зарубежный виртуальный филиал Государственного Русского музея, город имеет договор с музеем Пушкина в Санкт-Петербурге, принимает у себя искусствоведа из Государственного Эрмитажа. А городское Объединение художников дружит с Академией художеств северное столицы России, где для живописцев из эстонского города организуются мастер-классы.

Сразу же после церемонии подписания договора, в Белом зале состоялось открытие весенней выставки работ членов Кохтла-Ярвеского городского Объединения художников. На ней представлено 56 работ 21 автора.

Для гостей из Пушкинских Гор приятным сюрпризом стали несколько работ, сделанных художниками из Кохтла-Ярве на пленэрах в Тригорском и Михайловском.

В Белом зале выступили артисты фольклорного ансамбля, которые приехали в Кохтла-Ярве вместе с делегацией музея. До этого гости из Псковской области побывали в одной из школ Кохтла-Ярве. В среду делегацию ждут в Пюхтицком женском монастыре, а также в музее Русского культурного общества Кохтла-Ярве.