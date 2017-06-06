ФОТО: Кохтла-Ярве чествовал талантливых детей

Во вторник в Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников председатель городского собрания Рийна Иванова и мэр города Людмила Янченко устроили прием детей, которые стали победителями в международных, республиканских и уездных творческих конкурсах.

53 учителя школ по интересам и творческих кружков, 158 детей пришли на прием, на котором чествовали тех, кто получил призы и дипломы на художественных выставках, музыкальных, вокальных и танцевальных конкурсах в прошедшем учебном году.

Ведущая праздника — главный специалист Кохтла-Ярвеской горуправы

по внешкольному образованию Ирина Токман сказала порталу Delfi, что с каждым годом на приеме мэра в честь талантливых детей появляется все больше победителей. ”Если в прошлом году мы чествовали 107 ребят, то в этом году в приеме участвуют уже 158 победителей”, — сказала Ирина Токман. По ее словам, город вкладывает достаточно средств во внешкольное образование, развитие и поддержку юных талантов.

А государство, как оно поддерживает талантливых детей, достаточно ли выделяет средств? Этот вопрос портал Delfi задал по телефону члену Рийгикогу Валерию Корбу.

”Государство могло бы и побольше оказывать поддержку и выделять средств. Ведь всем понятно, что надо вкладывать деньги не в развитие вооружений, проведение военных учений, а в детей страны, чтобы получить хорошее будущее”, — ответил Корб.

Парламентарий отметил, что талантливые дети из Кохтла-Ярве, прославляя свой город, свою страну за рубежом, занимаются тем, что называется ”народной дипломатией”, знакомят жителей других стран с Эстонией, порой разрушая сложившиеся негативные стереотипы. ”Наши дети помогают установлению нормальных добрососедских, человеческих взаимоотношений между народами разных государств, а это достойно всяческой поддержки”, — сказал Валерий Корб.