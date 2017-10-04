ФОТО: Кохтла-Ярве чествовал своих учителей

В среду зрительный зал Кохтла-Ярвеского культурного центра заполнили педагоги школ и гимназий, воспитатели и преподаватели детских садов. Городское собрание и городская управа пригласили их отметить приближающийся День учителя.

”Эстония учит и признает”. Так называется конкурс, который проводится в Эстонской Республике. В Кохтла-Ярве проходят свои, городские конкурсы. Их победители и лауреаты в этот вечер поднимались на сцену, где мэр города Людмила Янченко и председатель горсобрания Рийна Иванова вручали им призы и благодарственные письма, а член Рийгикогу Валерий Корб преподносил цветы. Лауреатами учительских конкурсов в Кохтла-Ярве стали 66 человек. Благодарственные письма также получили учителя и воспитатели, имеющие большой педагогический стаж.

Не забыл город и молодых педагогов. Двое из них стали призерами конкурсов, а всего свой первый учебный год в Кохтла-Ярве начали семь учителей и воспитателей. Одна из них — Мария Козлова, преподаватель эстонского языка детского сада ”Золушка”. Она занимается с русскими детьми от трех до шести лет. Мария утверждает, что это как раз тот возраст, когда надо начинать обучение.

Что самое главное в ее работе? "Терпение и любовь к детям", — говорит Мария.

И дети отвечают педагогам любовью. Именно с этим чувством выходили в праздничный вечер на сцену культурного центра преподаватели и ученики Ахтмеской школы искусств Кохтла-Ярве. Их концерт для любимых учителей школ, где они проходят основное и гимназическое образование, имел успех, которому могут позавидовать взрослые профессиональные исполнители.