ФОТО: Кохтла-Ярве чествовал молодых родителей

57 новорожденных за последние три месяца пополнили число жителей Кохтла-Ярве. По этому случаю, председатель городского собрания Рийна Иванова и мэр Людмила Янченко устроили прием новоиспеченных родителей. По словам специалиста горуправленния Елены Вершининой, всего с начала года в городе появилось примерно 300 новорожденных.

Две мамы получают от города сразу по два комплекта сувенирных ложечек и двойные разовые пособия в размере 64 евро на каждого ребенка. Одна из них — Кристина Макарова. Ее трехмесячные Мирон и Ева остались дома с бабушками, папа в день приема в мэрии был на работе в шахте, так что на церемонию пришла одна Кристина.

- Не страшно было, когда врачи сказали, что будет двойня?

- Поначалу немого боялась. Теперь уже не страшно.

- А у папы-шахтера зарплата позволяет справиться с двумя детьми?

- Средне, но позволяет, — ответила мама.

Руководители города рассказали мамам и папам о возможностях, которые раскрывает перед их детьми существующая в городе система образования и внешкольного воспитания по интересам. Главное, что отметила мэр Кохтла-Ярве, каждому ребенку гарантированно обеспечено место в детском садике.

- Прежде мы ежемесячно устраивали приемы родителей новорожденных ребятишек, но теперь проводим его раз в квартал, чтобы малыши могли немного подрасти. Всего у нас в городе ежегодно рождается 300 — 350 малышей. И мы рады приветствовать новоиспеченных родителей, чтобы рассказать им о возможностях, которые открываются в городе для гармоничного развития их ребенка. Город выделяет молодым родителем разовое пособие. Сегодня это небольшая сумма, но в новом году она увеличится до 200 евро на одного новорожденного.

- Госпожа мэр, бытует мнение, что женщины начали усиленно рожать детей, после того, как в Эстонии учредили родительскую зарплату. Сейчас она тоже является главным стимулом?

- Если говорить о тенденции увеличения рождаемости, то такого резкого скачка, как прежде, в последние годы нет. Он был тогда, когда толь начинали выплачивать родительскую зарплату. И это естественно, так как многие откладывали рождение ребенка, чтобы встать на ноги, накопить какие-то деньги. Теперь мама понимает, что она может спокойно сидеть дома и воспитывать своего малыша. Это очень хорошее решение, дающее родителям возможность больше уделять внимания своим детям, — сказала порталу Delfi Людмила Янченко.