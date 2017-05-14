ФОТО: Клуб юных моряков Нарвы отмечает свое 60-летие

13 мая 1957 года моряк по призванию и педагог в душе Николай Александрович Калядин возглавил в Нарве Клуб юных моряков (КЮМ). Его сменил на этом посту капитан дальнего плавания Вадим Евгеньевич Тренин. На Земном шаре нет такого моря — океана, где бы ни ходил капитан Тренин. Сегодня в его команде 300 нарвских мальчиков и девочек, решивших приобщиться к морю.

Как-то уже стало забываться, что Эстония — все-таки морская страна. Мореходство традиционно было здесь в почете. И давнишние выпускники Нарвского КЮМа сегодня бороздят моря под флагами разных государств, работают в портах и пароходствах многих стран.

Не все из них станут ”морскими волками”. Вот, например, девятиклассница Анастасия Кушкова не собирается выходить в море, но…

”В КЮМе я занимаюсь шесть лет. Больше всего прельщает дружеская атмосфера, которая сложилась между преподавателями и курсантами. Но это не означает, что здесь нет настоящей флотской дисциплины. Она сплачивает нас, помогает побеждать в крупных соревнованиях в России и других странах”, — сказала Анастасия порталу Delfi.

Когда Настя пройдет полный курс в клубе моряков и получит свидетельство о среднем образовании в гимназии, она намерена поступать в Академию государственной обороны. Девушка хочет стать морским пограничником Эстонии.

Парадоксальная ситуация: единственный в ”морской державе” Клуб юных моряков находится в городе, который стоит на речке Нарва.

Капитан Вадим Тренин сказал по этому поводу порталу Delfi: ”Факт остается фактом: как Школа по интересам наш клуб остался единственным в Эстонии. Есть отдельные спортклубы яхтсменов, есть клубы судомоделистов, но чтобы занятия проходили в комплексе, такого, пожалуй, больше в Эстонии нет. Только в Нарве пятнадцать педагогов обучают 300 детей азам морского искусства”.

В Нарвском КЮМе из пятнадцати штатных педагогов, двенадцать — сами являются выпускниками КЮМа.

Германия, Республика Беларусь, Украина, Россия — страны, в которых более пятидесяти городов являются друзьями Нарвского КЮМА. Многие поздравили его с 60-летним юбилеем, пожелав ”семь футов под килем”.