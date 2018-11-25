25.11.2018, 18:39

ФОТО: Киоски на нарвском рынке ”Энергия” ликвидируют, но торговля там продолжится несмотря ни на что


Роман Викулов
Роман Викулов
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Galerii: 13 pilti
turg Energia, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Уже к концу ноября все киоски на нарвском рынке ”Энергия”, разрешения на эксплуатацию которых давно просрочены, будут снесены. Торговцы возмущены, но некоторые из них не собираются покидать территорию, и силой их выдворять оттуда власти и не собираются, и не имеют на это права.

Между тем, о ликвидации рынка речь не идет.

Дмитрий Дьяков, главный специалист Нарвской горуправы по охране порядка, сказал Delfi, что сейчас имеет место именно снос киосков, у которых истекло разрешение на эксплуатацию, а о запрете торговли на рынке ”Энергия” никто не говорит.

”Люди могут торговать, предлагая товар на столах, с машин. Могут быть построены новые киоски”, — сообщил Дьяков, отметив, что отношения с арендаторами мест на рынке выстраивает собственник недвижимости.

Несколько новых киосков уже строится.

Некоторые продавцы, занимающихся торговлей именно под открытым небом, намерены остаться на рынке, при том, что им тоже были нужны ларьки — для хранения товара.

Одна из собеседниц Delfi, не пожелавшая ни фотографироваться ни представиться, сказала, что торгует на рынке ”Энергия” с 2012 года — именно под открытым небом. Женщина продает женское и мужское белье, рубашки, кофты, носки и другую одежду.

”В любую погоду я не стою, конечно. Я что, больная на голову что ли? Но торгую круглый год”, — сказала женщина, которая арендовала киоск для складских нужд и скоро будет наблюдать, как его уничтожают.

Она сказала, что не представляет, где ей заниматься торговлей дальше — другого места в Нарве, где арендная плата столь скромная, а за место для трех столов она платит 6 евро в день.

”50 человек без работы останутся! И никого это не интересует. И городским властям все равно. Эта котовасия длится уже четыре года, а перед прошлыми выборами нам сохранить этот рынок, обещали новый рынок, но теперь о нем никто и не вспоминает”, — отмечает женщина. По ее словам, она пока останется на ”Энергии”.

Другая продавщица, Елена, сказала Delfi, что работает на ”Энергии” 12 лет, на улице.

”Вообще, на улице работаю 28 лет, на рынке Калда — 16 и здесь — 12. В понедельник у меня уже не будет работы. Без киоска, где храню товар, куда его можно убрать во время дождя, мне не справится. Властям надо было сначала построить нам рынок с низкой арендной платой, а потом уже киоски сносить. Сейчас даже и не обещают новый рынок — кому нужны простые люди? Что делать дальше, просто не представляю”, — признается Елена.

Давление городских властей на собственника рынка, Alvel Ventures , обязавшегося при заключении договора покупки недвижимости, произвести инвестиции в ее развитие, построить крытый рынок, началось давно. Первое предписание о сносе киосков было вынесено ещё в 2014 году. В 2014 и 2016 годах фирме выписывали штрафы за невыполненные обязательства по внесению инвестиций в развитие городского рынка на общую сумму почти 80 000 евро. Первые киоски были снесены в июле этого года.

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