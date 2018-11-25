ФОТО: Киоски на нарвском рынке ”Энергия” ликвидируют, но торговля там продолжится несмотря ни на что

Между тем, о ликвидации рынка речь не идет.

Дмитрий Дьяков, главный специалист Нарвской горуправы по охране порядка, сказал Delfi, что сейчас имеет место именно снос киосков, у которых истекло разрешение на эксплуатацию, а о запрете торговли на рынке ”Энергия” никто не говорит.

”Люди могут торговать, предлагая товар на столах, с машин. Могут быть построены новые киоски”, — сообщил Дьяков, отметив, что отношения с арендаторами мест на рынке выстраивает собственник недвижимости.

Несколько новых киосков уже строится.

Некоторые продавцы, занимающихся торговлей именно под открытым небом, намерены остаться на рынке, при том, что им тоже были нужны ларьки — для хранения товара.

Одна из собеседниц Delfi, не пожелавшая ни фотографироваться ни представиться, сказала, что торгует на рынке ”Энергия” с 2012 года — именно под открытым небом. Женщина продает женское и мужское белье, рубашки, кофты, носки и другую одежду.

”В любую погоду я не стою, конечно. Я что, больная на голову что ли? Но торгую круглый год”, — сказала женщина, которая арендовала киоск для складских нужд и скоро будет наблюдать, как его уничтожают.

Она сказала, что не представляет, где ей заниматься торговлей дальше — другого места в Нарве, где арендная плата столь скромная, а за место для трех столов она платит 6 евро в день.