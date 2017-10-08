ФОТО: Картинки с выставки: нарвитянин собрал коллекцию вещей, обладающих ностальгической ценностью лично для него

Руководитель нарвского центра свободного образования и рукоделия для детей и взрослых Gagarin Юрий Рауд открыл на базе центра выставку ”Музей ностальгии”, представив публике артефакты из сравнительно недавнего прошлого, имеющие лично для него ”сентиментальную ценность”.

Пару лет назад Юрий Рауд начал выкладывать в Facebook фотографии разных предметов из советского прошлого, сохранененные его семьей и навевающие ностальгические воспоминания о детстве и юности. Потом обратился друзьям и знакомым с просьбой жертвовать его ”Ностальгическому музею” ”кусочки прошлого”.

Юрий говорит, что ставил целью собрать коллекцию интересную лично ему, а на рынке антиквариата не имеющую особой ценности. ”Тут всего одна вещь стоит 50 евро, все остальное — гораздо дешевле”, — говорит Рауд, собравший неочевидные, скажем артефакты. Например, среди прочего есть коробка советского сахара-рафинада, пакетик с ванильным сахаром, копировальная бумага.

- Есть что-то особенное, чем желаешь пополнить свое собрание, но пока не удается?

”Очень надеюсь найти безделушки, которые в советское время люди делали из трубок капельниц, — говорит Рауд. — Самыми популярными были ”чертик”, ”рыбка”. Может, у кого-то завалялись? Вот еще у меня есть открывашка — волк из ”Ну, погоди!”, а зайца нет. В общем, ничего особенного. Чего мне точно не надо, так это громоздких предметов. Я их больше не принимаю”.