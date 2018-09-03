03.09.2018, 10:51
ФОТО: Кальюлайд прибыла на линейку Нарвской Ваналиннаской государственной школы(2)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на линейку Нарвской Ваналиннаской государственной школы по случаю начала нового учебного года.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на линейку Нарвской Ваналиннаской государственной школы по случаю начала нового учебного года.
Ärikonsultant
INVENT BALTICS OÜ (TAMMISTE ...
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