ФОТО: Кальюлайд прибыла на линейку Нарвской Ваналиннаской государственной школы

Роман Викулов EST

1. september Foto: Roman Vikulov

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на линейку Нарвской Ваналиннаской государственной школы по случаю начала нового учебного года.