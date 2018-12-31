31.12.2018, 17:45

ФОТО: Каэраяан, вальс или тверк? В Нарве и стар и млад пустился в крупнейший совместный пляс столетия

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Narva ühistantsimine
Narva ühistantsimineFoto: Dmitri Fedotkin

Сегодня, 31 декабря, юбилейный год ЭР100 завершится общеэстонским праздником, во время которого на площадях 16 городов Эстонии будет исполнен крупнейший совместный танец столетия, выступят популярные эстонские артисты, а также состоится совместное пение гимна.

Общеэстонский танец начнется в 14 часов, а новогодние праздники — не позднее 23 часов.

Смотрите, как это было в Нарве!

А также там состоялся т.н. детский фейерверк.

Сегодня, 31 декабря, по всей Эстонии был исполнен совместный танец акции ”Эстония танцует”, в котором одновременно приняло участие около более 8000 человек. Помимо 16 городов, участвовавших в танцевальной акции, по инициативе местных жителей танец был исполнен и в нескольких других местах Эстонии.

”В последний день юбилейного года нам удалось создать настоящий танец века”, — сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. ”Я очень рада, что в танце приняли участие и молодые, и пожилые люди, семьи и компании друзей. Каждый из участников внес свой вклад в то, чтобы финал акции ”Эстония танцует” стал по-настоящему запоминающимся”, — добавила Соэ.

По словам руководителя акции ЭР100 ”Эстония танцует” Райдо Бергштейна, одновременно в разных местах Эстонии танец исполнило более 8000 любителей танцев. ”Это стало крупнейшей танцевальной акцией в Эстонии. Радость, полученная от исполненного вместе танца, останется с нами и будет придавать нам сил, чтобы так же бодро продолжать вместе двигаться вперед”, — добавил Бергштейн.

Совместное исполнение танца ”Эстония танцует” состоялось на центральных площадях 16 городов: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла, Вильянди и Хаапсалу. Перед исполнением танца все желающие были обучены танцевальным движениям.

Совместный танец был поставлен на основе четырех танцев акции ”Эстония танцует”. Хореографами танца стали Теэт Каськ, Арго Лийк, Кюлли Роосна и Кеннет Флак, а также Лийза Лайне.

Организаторами акции ”Эстония танцует” стали Эстонское танцевальное агентство и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) в сотрудничестве с организационной командой ЭР100. В юбилейном году в рамках акции ”Эстония танцует” было подготовлено около 200 танцев, которые можно посмотреть на странице www.err.ee/eestitantsib.

Сегодня, 31 декабря, в 16 городах по всей Эстонии состоится также всеобщий новогодний праздник в честь окончания юбилейного года ”Вперед на все сто, Эстония!”. С программой праздника можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

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Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Эстонской освободительной войны.

В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.

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