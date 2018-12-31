ФОТО: Каэраяан, вальс или тверк? В Нарве и стар и млад пустился в крупнейший совместный пляс столетия

Общеэстонский танец начнется в 14 часов, а новогодние праздники — не позднее 23 часов.

Смотрите, как это было в Нарве!

А также там состоялся т.н. детский фейерверк.

Сегодня, 31 декабря, по всей Эстонии был исполнен совместный танец акции ”Эстония танцует”, в котором одновременно приняло участие около более 8000 человек. Помимо 16 городов, участвовавших в танцевальной акции, по инициативе местных жителей танец был исполнен и в нескольких других местах Эстонии.

”В последний день юбилейного года нам удалось создать настоящий танец века”, — сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. ”Я очень рада, что в танце приняли участие и молодые, и пожилые люди, семьи и компании друзей. Каждый из участников внес свой вклад в то, чтобы финал акции ”Эстония танцует” стал по-настоящему запоминающимся”, — добавила Соэ.

По словам руководителя акции ЭР100 ”Эстония танцует” Райдо Бергштейна, одновременно в разных местах Эстонии танец исполнило более 8000 любителей танцев. ”Это стало крупнейшей танцевальной акцией в Эстонии. Радость, полученная от исполненного вместе танца, останется с нами и будет придавать нам сил, чтобы так же бодро продолжать вместе двигаться вперед”, — добавил Бергштейн.