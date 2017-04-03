03.04.2017, 22:01

ФОТО: К Генеральному консульству РФ в Нарве люди несут цветы


Евгений Капов
Евгений Капов
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ФОТО: К Генеральному консульству РФ в Нарве люди несут цветы
Фото: Олег Филиппов

Житель Нарвы Олег Филиппов поздно вечером принес цветы к ограде Генерального консульства России в Нарве. По его словам, несмотря на поздний вечер, к зданию консульства подходили люди и, как и он, возлагали цветы и зажигали свечи в память о жертвах теракта, произошедшего днем в Санкт-Петербурге.

Соболезнование Российской Федерации в связи с трагедией через Генеральное консульство РФ в Нарве выразили Союз российских граждан Нарвы, Союзы российских соотечественников городов Ида-Вирумаа и жители консульского округа.

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