ФОТО: К Генеральному консульству РФ в Нарве люди несут цветы

Житель Нарвы Олег Филиппов поздно вечером принес цветы к ограде Генерального консульства России в Нарве. По его словам, несмотря на поздний вечер, к зданию консульства подходили люди и, как и он, возлагали цветы и зажигали свечи в память о жертвах теракта, произошедшего днем в Санкт-Петербурге.
Соболезнование Российской Федерации в связи с трагедией через Генеральное консульство РФ в Нарве выразили Союз российских граждан Нарвы, Союзы российских соотечественников городов Ида-Вирумаа и жители консульского округа.
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