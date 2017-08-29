ФОТО: Йыхвиский стадион ”Локомотив” становится кузницей футбольных кадров

Реновация на Йыхвиском стадионе ”Локомотив” стала возможной благодаря поддержке Йыхвиской волостной управы и программе субсидий ”Leader”. Она позволила превратить некогда ”деревенский” стадион в центр, где под эгидой Эстонского футбольного союза отбирают смену для сборной Эстонии по футболу. Даже двух — мужской и женской.

Понедельник в Йыхви — день сбора на стадионе ”Локомотив” юных футбольных талантов из городов и волостей Ида-Вирумаа. Вот и 28 августа свыше двадцати мальчиков 2004 года рождения из Кохтла-Ярве, Раквере, Силламяэ, Нарвы, Кивиыли и Йыхвиской волости под руководством опытных тренеров показали на поле свое умение владеть мячом.

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Тренировками юных футбольных талантов командует координатор этого вида спорта в регионе — знаменитый эстонский футболист Марко Кристал. Он же руководит проектом подготовки резерва сборной по футболу.

Но, как рассказал член правления футбольного клуба ”Локомотив” Сергей Иванов, который явился движущей силой проекта по обновлению стадиона, мощным ”локомотивом”, тянущим за собой йыхвиский футбол, подготовка будущей спортивной элиты — далеко не главная задача тех, кто вдыхает в стадион новую жизнь.

- Дети, которые приходят в наш клуб, не обязательно станут большими футболистами. Главное — чтобы они выросли хорошими людьми, здоровыми, физически развитыми. Мы мечтаем из нашего небольшого стадиона сделать нормальный стадион европейского типа. Говорят, что лицо города — театр и стадион. Шикарный Концертный дом в Йыхви есть. Так вот мы хотим, чтобы было также и приличное спортивное сооружение, где будут заниматься и взрослые, и дети.

- Это, должно быть, неимоверно дорого?

- Представьте, сколько государство тратит на лечение подростка, больного наркоманией. И, если такие деньги вкладывать в спорт, то, я уверен, что детей, которым требуется медицинская помощь, станет меньше, снизится процент риска того, что дети заразятся этой чумой нашего века. Когда дети привыкнут к спорту, у них не останется времени для занятий различной гадостью. Ведь им дальше жить в своей стране, приносить ей пользу.

- Сергей, кроме того, что вы являетесь одним из руководителей футбольного клуба ”Локомотив”, еще возглавляете Союз десантников Этонии ”Свирь”. Вы должны прекрасно помнить, как при ”старом режиме” готовили юношей к военной службе. Сегодня в Эстонии этим практически никто не занимается. И служить приходят иногда слаборазвитые в физическом отношении парни. Вероятно, единственное, что поможет молодым подготовиться к службе, это спорт. Выходит, то, чем вы занимаетесь, дело государственной важности?

- Тут велика роль семьи. К нашей общей радости все больше родителей понимают значение спорта в развитии ребенка.

- Выходит, перед нами живой пример? Недавно тут тренировалась девочка, которая подозрительно похожа на вас. Кто это?

- Моя внучка, которая пристрастилась к футболу. Недавно она прошла лагерь, который у нас проводил футбольный клуб ”Валенсия”. Это были шесть дней очень интенсивных тренировок. Она занимается и другими видами спорта. Но есть у нас девочка Карола Пуратс, на которую эстонский женский футбол возлагает большие надежды. Она не уступает мальчишкам. Год-два, и она будет в молодежной сборной Эстонии.

- Сегодня по полю бегают вместе эстонские и русские дети. Между ними какие-либо ”межнациональные трения” существуют?

- Только этого нам тут не хватало! Какие ”трения” могут быть в спорте! В нашем ”Локомотиве”, например, равное количество эстонских детей и детей из русскоязычных семей. Они очень дружны, хорошо уживаются. И это позволяет эстонцам понимать русский язык, русским детям — эстонский. У нас и тренер может быть русским или эстонским. Бывает — тренер англичанин, испанец. Тогда дети говорят с ними по-английски. У нас нет не только межнациональных, но и языковых проблем, — сказал Сергей Иванов.

Посмотреть тренировку юных футболистов и поговорить о программе их подготовки и отбора, на стадион ”Локомотив” пришел старейшина волости Йыхви Алексей Наумкин. С представителями футбольного клуба и тренерами он обсудил планы дальнейшей реновации стадиона, выслушал их просьбы и пожелания.