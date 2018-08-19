ФОТО: Из-за плохой погоды "День реки Нарва" пересли с июля на сегодня, но не угадали — дождь мешает празднику

"День реки Нарва" празднуют с 12 до 16, в программе — выступления музыкантов, рыбная ярмарка, в рамках которой гостей праздника угощают ухой из выращенного под Нарвой осетра. За порцию вместе с расстегаем просят 3 евро, желающих сравнительно много .

В гостях у Нарвы — морская школа ”Морской друг, детская парусная школа Нарва-Йыэсуу, а добровольные спасатели из Нарва-Йыэсуу проведут мастер-класс ”спасение на воде”.

Во время праздника состоится лотерея, главный приз — поход на яхте ”Диана” по реке Нарова. Нарвитян и гостей города ждут аттракционы, велопрокат со скидкой 50 процентов, игры и многое другое.