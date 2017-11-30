ФОТО: Искусствовед из Эрмитажа прочитал в Кохтла-Ярве лекцию и познакомился с городской Школой искусств

В четверг научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель отдела русской культуры этого всемирно известного Санкт-Петербургского музея Михаил Мешалкин вновь приехал в Кохтла-Ярве по приглашению городского управления и Музея сланца. В Кохтла-Ярвеском Культурном центре он выступил перед горожанами разного возраста с лекцией об эпохе российского императора Николая I и императрицы Анны Федоровны.

Гостя из Санкт-Петербурга приветствовали председатель городского собрания Рийна Иванова и член Рийгикогу Валерий Корб.

Перед началом лекции Михаил Мешалкин побывал в Кохтла-Ярвеской Школе искусств, где его принимали заведующий художественным отделением, председатель Объединения художников Кохтла-Ярве Аарне Ханни и педагог, руководитель первого зарубежного Виртуального филиала Государственного Русского музея Санкт-Петербурга Ольга Жаркова.

Гость из северной столицы России ознакомился с выставкой работ детей и взрослых — участников летнего художественного лагеря в Ижевске, побывал в учебных классах, посмотрел работы учеников Школы искусств.

Портал Delfi поинтересовался у Михаила Мешалкина:

- Понятно, когда искусствовед едет читать лекцию по истории искусства. А что вас заинтересовало в детской школе искусств?

- Мне очень интересно узнать, как в небольшом эстонском городе, куда я приезжаю уже в пятый раз, готовится будущая смена творческих людей. Дети — они везде одинаковы: и в Питере, и в Эстонии, и в других странах. Они все непосредственны и талантливы. И мне интересно знакомиться с их взглядом на окружающий мир. У вас работают замечательные педагоги.

После посещения Школы искусств, Михаил Мешалкин прочитал удивительную лекцию, которую он назвал ”машиной времени”, и ответил на вопросы слушателей.