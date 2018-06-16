ФОТО: Ингерманландские финны из Эстонии, Финляндии и России встретились в Ида-Вирумаа

На празднике в Ийзаку можно было увидеть представителей всех десяти культурных обществ, входящих в Союз ингерманландских финнов Эстонии. Приняли приглашение финские друзья из городов Хельсинки и Валкеакоски. Порадовали своим искусством представители родственных общин Ленинградской области.

Среди гостей — представитель общества эстонской культуры Санкт-Петербурга Татьяна Сигачева. Она сказала порталу Delfi, что эстонцы, живущие в северной столице России, не чувствуют себя оторванными от исторической родины. При содействии Генконсульства ЭР в Питере, они проводят свои мероприятия вместе с обществом коренных народов Ленинградской области, в которое входят и ингерманландские финны. В Ийзаку Татьяна, как специалист-этнограф, приехала по приглашению главного хранителя местного музея Лийви Мельдер.

Гости и хозяева праздника дали большой концерт, перед началом которого собравшихся приветствовали посол Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен, советник министерства культуры Эстонии по зарубежным связям Анне-Ли Рейма, старейшина Аалутагузеской волости Тармо Выхмар, представители культурных автономий финно-угорских народов из Эстонии, Швеции, Восточной Европы.

Майре Петрова сказала порталу Delfi, что помощь в организации 28-го праздника песни и танца оказало Министерство культуры Эстонии, Круглый стол национальных культурных обществ, в который входит и ингерманландское общество Ида-Вирумаа.

Поздравить участников праздника приехали представители других национальных общин Ида-Вирумаа, а также вице-консул Генерального консульства России в Нарве Петр Кодолов.

Наиболее активные участники общественной жизни ингерманландских финнов Эстонии были отмечены медалями и благодарственными письмами своего культурно общества.