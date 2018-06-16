16.06.2018, 20:50

ФОТО: Ингерманландские финны из Эстонии, Финляндии и России встретились в Ида-Вирумаа

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST
Galerii: 60 pilti
Ingerimaa soomlased Kohtla-Järvel Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

В субботу в Ийзаку прошел 28-й праздник песни и танца, организованный ингерманландским культурным обществом Ида-Вирумаа, которым руководит Майре Петрова. Она же возглавляет и Союз ингерманландских финнов Эстонии.

Представители этого финно-угорского народа, благодаря участию в жизни общества, знают свою историю, которая имеет немало и горьких страниц. Молодые ингерманландцы, живущие в Балтии, зачастую ассоциируют себя с русскими и эстонцами. Но, как сказала Майре Петрова, наступает момент, когда молодые люди пытаются глубже узнать свои корни, начинают интересоваться языком, культурными традициями, обычаями.

И, действительно, в отличие от праздников, которые проводят в Ида-Вирумаа представители других культурных обществ, на нынешнем фестивале было много молодежи и детей. Они приехали со своими родителями из разных уголков Эстонии, Финляндии и России.

На празднике в Ийзаку можно было увидеть представителей всех десяти культурных обществ, входящих в Союз ингерманландских финнов Эстонии. Приняли приглашение финские друзья из городов Хельсинки и Валкеакоски. Порадовали своим искусством представители родственных общин Ленинградской области.

Среди гостей — представитель общества эстонской культуры Санкт-Петербурга Татьяна Сигачева. Она сказала порталу Delfi, что эстонцы, живущие в северной столице России, не чувствуют себя оторванными от исторической родины. При содействии Генконсульства ЭР в Питере, они проводят свои мероприятия вместе с обществом коренных народов Ленинградской области, в которое входят и ингерманландские финны. В Ийзаку Татьяна, как специалист-этнограф, приехала по приглашению главного хранителя местного музея Лийви Мельдер.

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Гости и хозяева праздника дали большой концерт, перед началом которого собравшихся приветствовали посол Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен, советник министерства культуры Эстонии по зарубежным связям Анне-Ли Рейма, старейшина Аалутагузеской волости Тармо Выхмар, представители культурных автономий финно-угорских народов из Эстонии, Швеции, Восточной Европы.

Майре Петрова сказала порталу Delfi, что помощь в организации 28-го праздника песни и танца оказало Министерство культуры Эстонии, Круглый стол национальных культурных обществ, в который входит и ингерманландское общество Ида-Вирумаа.

Поздравить участников праздника приехали представители других национальных общин Ида-Вирумаа, а также вице-консул Генерального консульства России в Нарве Петр Кодолов.

Наиболее активные участники общественной жизни ингерманландских финнов Эстонии были отмечены медалями и благодарственными письмами своего культурно общества.

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