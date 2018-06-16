ФОТО: Ингерманландские финны из Эстонии, Финляндии и России встретились в Ида-Вирумаа

В субботу в Ийзаку прошел 28-й праздник песни и танца, организованный ингерманландским культурным обществом Ида-Вирумаа, которым руководит Майре Петрова. Она же возглавляет и Союз ингерманландских финнов Эстонии.
Представители этого финно-угорского народа, благодаря участию в жизни общества, знают свою историю, которая имеет немало и горьких страниц. Молодые ингерманландцы, живущие в Балтии, зачастую ассоциируют себя с русскими и эстонцами. Но, как сказала Майре Петрова, наступает момент, когда молодые люди пытаются глубже узнать свои корни, начинают интересоваться языком, культурными традициями, обычаями.
И, действительно, в отличие от праздников, которые проводят в Ида-Вирумаа представители других культурных обществ, на нынешнем фестивале было много молодежи и детей. Они приехали со своими родителями из разных уголков Эстонии, Финляндии и России.