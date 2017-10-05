ФОТО: Ида-Вируский уезд принимал педагогов и друзей образования

В четверг в Йыхвиском Концертном доме собрались учителя школ и гимназий, воспитатели и преподаватели детских садов из разных уголков Ида-Вируского уезда. Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа и уездное управление Ида-Вирумаа устроили торжественный прием по случаю Международного Дня учителя, который отмечается 5 октября.

Председатель правления Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Вейкко Лухалайд, который до вступления в эту должность сам десять лет работал преподавателем в школе, так объяснил, почему его организация взяла на себя проведение профессионального праздника учителей уезда.

- С нового года упраздняется уездное управление, а с 1 сентября уже престал существовать уездный отдел образования, а его функции переданы Министерству науки и образования. Тем не менее, праздник мы провести просто были обязаны. Ведь люди, которые собрались в этом зале, не просто лучшие учителя и воспитатели детсадов. Они — победители в различных номинациях конкурсов, которые проводились в Ида-Вирумаа и нашей стране. Пришли также и все желающие педагоги, работающие в школах уезда. Особое внимание мы уделили тридцати педагогом, для которых нынешний учебный год стал первым в их учительской практике. Приглашены на праздник также и те люди, которые по праву удостоены звания ”Друг образования 2017 года”, — сказал Вейкко Лухалайд.

Исполнительный директор Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Арно Росман и уездный секретарь Эве Эаст приглашают на сцену награжденных, вручают им призы и цветы.

Вместе с педагогами на сцену был приглашен заместитель атташе по вопросам прессы и культуры посольства США в Эстонии Дэвид Уакер. Как сказал порталу Delfi присутствовавший на церемонии руководитель программ посольства США Филипп Мустонен, посольство США в Эстонии было номинировано на конкурс ”Друг образования-2017”, на котором и было удостоено приза.

Украсила праздник учителей Ида-Вируского уезда известная эстонская певица Герли Падар. Ее выступление было удостоено самой высокой награды — овации и хорошего настроения виновников торжества.