ФОТО: Ида-Вируский уезд чествовал золотых медалистов

Во вторник на старинной мызе Сака Ида-Вируское уездное управление и Ида-Вируский Союз самоуправлений устроили прием выпускников гимназий, получивших вместе с документом о среднем образовании золотые медали.

Как рассказала порталу Delfi главный специалист уездного управления по образованию и социальным вопросам Карин Вейнберг, всего в гимназиях уезда обучение закончили примерно 1,5 тысячи человек. 69 из них стали золотыми медалистами, а 49 учеников заслужили серебряные медали. ”Золотым чемпионом” в этом году стала Ахтмеская гимназия Кохтла-Ярве, выпустившая 16 золотых медалистов.

По словам Карин Вейнберг, количество выпускников гимназий в Ида-Вируском уезде по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилось. По ее словам, есть тенденция к закрытию маленьких школ, но здесь последнее слово остается за местными самоуправлениями.

После того, как уездный секретарь Эве Эаст и председатель правления Союза самоуправлений Вейкко Лухалайд вручили ”золотым” выпускникам благодарственные письма и памятные подарки, начинающая, но уже знаменитая певица Индра Мирелль Зейнет подарила им свои песни.

Портал Delfi обратился к Вейкко Лухалайду с вопросами.

Господин Лухалайд, какое чувство вы испытываете, когда поздравляете выпускников гимназий?

Ностальгию по тому времени, когда сам вот также получал аттестат. Это было давно, в 1988 году, но запомнилось на всю жизнь. Смотрю и радуюсь тому, что у них больше возможностей. Но вот жизнь у них гораздо сложнее, чем у нас в их возрасте.

А как вы считаете, когда учили качественней: вас — тогда, или их — сейчас?

Трудно сказать: времена меняются, и то, что тогда было важно для нас, теперь воспринимается совсем по-другому. Компьютеров мы не знали, а сегодня это важно. Так что сказать, когда было лучше, очень трудно.

В чем, по вашему мнению, причина того, что в уезде из года в год уменьшается число выпускников?

Детей становится меньше, у нас не рождается так много детей. Многие уехали, наверное, вернутся обратно. Но, думаю, что скоро рождаемость будет опять подниматься, если, конечно, не случится что-то непредвиденное.

Как вы считаете, что сегодня самое важное для системы образования Эстонии?

Я сегодня не учусь и не учу, хотя 10 лет преподавал в школе. На мой взгляд, самое важное сегодня — увязать образование с жизнью. То есть, не только учить фактам, не только готовить отличников по предметам, но и учить тому, как жить, как реализовать себя.

У этих 69-ти золотых медалистов, в Эстонии или только за ее пределами есть дальнейшие возможности?

И в Эстонии, и за ее пределами, потом снова в Эстонии — везде есть у них возможности. И, думаю, молодые люди сумеют их реализовать, — сказал Вейкко Лухалайд.

Лучших выпускников Ида-Вируского уезда приветствовали и поздравили с блестящим завершением среднего образования представители Вирумааского и Нарвского колледжей эстонских вузов и филиала Таллиннского медицинского колледжа, работающего в Кукрузеской части Кохтла-Ярве.