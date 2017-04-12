ФОТО: Ида-Вирумаа хочет стать краем приключений и привлекать миллион туристов в год

Сотни активных жителей Ида-Вирумаа во главе с десятками туристических организаций и самоуправлениями решили обновить публичный образ уезда и превратить его в ”край приключений”. Создатели и приверженцы этой идеи, среди них изобретатель формулы ”край приключения” писатель Сассь Хенно, хоровой дирижер родом из Мяэтагузе Хирво Сурва и выросший в Кохтла-Ярве актер Юллар Сааремяэ уверены, что Ида-Вирумаа отличается от других регионов Эстонии уникальным сочетанием природного и промышленного ландшафта, и при правильном маркетинге уезд может стать вторым после Таллинна туристическим магнитом в стране.

”Хотя эстонцы знают о существовании достопримечательностей в Ида-Вирумаа, например, Нарвской крепости или Центра приключенческого туризма в Кивиыли, для многих до сих пор становится сюрпризом многообразие здешней природы. Сочетание природного богатства с промышленным наследием дает этому краю преимущество перед другими регионами Эстонии, повышает его привлекательность для гостей, — рассказывает Кадри Ялонен, координатор по туризму. — Мы годами собирали отзывы гостей Ида-Вирумаа, их оценки нашего своеобразия, и это способствовало укреплению нашей самооценки. В конце концов, почему бы нам не обдумать заново возможности приключенческого туризма и не стать для Эстонии краем приключений?”

Опрос среди гимназистов: о природе известно мало

Потенциал Ида-Вирумаа до сих пор используется крайне слабо — на это указывают результаты масштабного исследования, проведенного в минувшем году. Ученик 11 класса Кивиылиской средней школы № 1 Карл Каскпейт решил выяснить, что на самом деле знают эстонские школьники об Ида-Вирумаа. В его исследовании приняли участие гимназисты со всей Эстонии. Из примерно 800 участников опроса только 23 отметили красоту природы этого региона. Примерно столько же гимназистов смогли без подготовки назвать самые известные природные объекты и достопримечательности Ида-Вирумаа. Исследование ясно показывает, что для большинства эстонской молодежи знакомство с регионом ограничивается тремя крупнейшими городами — Нарвой, Силламяэ и Йыхви. И еще знают, что его населяют русские. ”Если наши музеи и Парк приключенческого туризма в Кивиыли известны немного лучше, то знания о том, что тут в радиусе 50 км самая разнообразная природа, мы только сейчас начали доносить до молодежи”, — отмечает Кадри Ялонен.

Интереснее, чем в Венеции

Концепцию ”края приключений” и само выражение придумал писатель Сассь Хенно, который, по его словам, вдохновлялся собственным опытом поездок в Ида-Вирумаа — как развлекательных, так и рабочих. Три-четыре ночи в году он проводил именно в Ида-Вирумаа. Край приключений он определяет как место, которое, в отличие от Венеции, никогда не достигнет завершенности и всегда оставит возможность добавить нечто новое и увлекательное.

Координатор по туризму Кадри Ялонен отмечает, что хотя планы обширны и вера в новую концепцию сильна, реализация многих идей занимает довольно много времени. На практике это означает, что интересные новые маршруты, действительно увлекательные и детально продуманные программы появляются не десятками, а поштучно. ”Если из каждой сотни новых идей будет реализована хотя бы десятая часть, это будет уже большим шагом вперед, и мы сможем с гордостью носить имя ”края приключений””.

Звезды любят Ида-Вирумаа

Идею сделать Ида-Вирумаа ”краем приключений” поддерживают и многие эстонские знаменитости, например, хоровой дирижер Хирво Сурва и актер Юллар Сааремяэ, которые могут поделиться и своими личными впечатления от региона. Например, у Сааремяэ, который родился в Кохтла-Нымме, ”край приключений” прежде всего вызывает воспоминания о том, как он еще ребенком забирался на терриконы около шахт, как гулял по морскому берегу в Тойла, покрытому красивой галькой, и по таинственному парку Ору, который окружает бывшую резиденцию президента Пятса. Дирижер Сурва часто вспоминает бесчисленные соревнования по спортивному ориентированию, в которых он зимой и летом участвовал вместе со своим отцом, в лесах Куртна и походы за клюквой и грибами на болота Куремяэ.

”О детстве первым делом напоминают синеватые лужи около прииска, в которых мы плескались, несмотря на запреты”, — рассказывает Юллар Сааремяэ. Самым ярким воспоминанием его детства стала поездка на заднем сиденье дядиного мотоцикла ”Ява” — с которого он успел соскочить за мгновение до того, как мотоцикл провалился в подземную яму. ”Таких ужасов больше не случается, все стало безопасно, и мне очень приятно сознавать, что люди могут со всем этим справиться, — говорит актер. — Эта земля — настоящее нетронутое сокровище. Здесь антураж гораздо экстремальнее, чем в Таллинне, так что неудивительно, что он заинтересовал иностранных кинорежиссеров и постановщиков”.

Хирво Сурва в родном крае более всего ценит тамошние леса и озера. Но кроме того, ему нравится отдыхать с друзьями в мини-спа на мызе Мяэтагузе и устраивать поездки на квадроциклах. Он заметил, что именно разнообразие природы помогло ему понять, что такое ”край приключений”. ”Мало кто знает, что песня ”Сердце матери” родилась и была спета впервые здесь, в Ийзаку”, — добавляет он.

Цель — миллион туристов в год

В последние годы число туристов, посетивших Ида-Вирумаа, держится на уровне 300 000–400 000 в год, но организаторы убеждены, что вписанная в план развития красивая цель — миллион туристов в год — будет легко достигнута, когда объекты с большим туристическим потенциалом (например, фьорды в Айду) получат целевую поддержку от европейских фондов. Если этих цифр не удастся набрать в 2020 году, то в 2025 году определенно. ”Условием для этого всего является не только организация 4000 новых койкомест, но предложение новых услуг и развлечений для туристов на базе существующей инфраструктуры. Мы привлекли участников нашего туристического кластера для изобретения новых услуг и предложений, устроили мозговой штурм. Мы были уверены, что больше пятидесяти идей не насчитаем и начали их разрабатывать со всеми партнерами, но оказалось, что идей набралось более двухсот. Конечно, некоторые из них сейчас находятся в разработке, первые испытания состоятся предстоящим летом”, — поясняет Кадри Ялонен.

Приключения на любой вкус

В ”крае чудес” уже сегодня предлагают много интересного, самые популярные развлечения — шахтерский обед в Эстонской шахте-музее в Кохтла-Нымме, спортивные аттракционы на терриконах Кивиыли, экскурсии на Нарвские бастионы, в Нарвскую крепость и на Кренгольмскую мануфактуру, посещение Полярной мызы в Кукрузе. Но за последние месяцы в ходе мозгового штурма появилось несколько совершенно новаторских идей. Например, пенсионер Энн Кяйс, один из создателей шахты-музея, подготовил игру-прохождение ”километровой вертикали”. Новая игра от известного мастера будет состоять в покорении самых высоких искусственных гор, высотой в среднем 80 м, находящихся в разных местах, в сумме играющий должен подняться на один километр.

На мызе Мяэтагузе в этом месяце начали предлагать гостям кулинарные развлечения: семьи и туристические группы сами готовят пельмени или другие блюда в формате мастер-класса, под руководством профессионального повара, а не скучают за столом, ожидая, когда им принесут выбранную еду.

Если амбициозный план насчет миллиона туристов будет реализован, Ида-Вирумаа превратится во второй после Таллинна туристический регион Эстонии.

Как жители Ида-Вирумаа определяют, что такое приключение: ”Приключение — это особенное явление, действие или объект, противоположное рутине, увлекательное, неожиданное, расширяющее горизонты или дарящее эмоции”.

15 причин искать приключения в Ида-Вирумаа:

1. Комплекс укреплений, самый крупный в Северной Европе XVII века. Нарвская крепость с ее бастионами.

2. Промышленный комплекс, важный для Российской империи и Европы в ХХ веке. Кренгольмская мануфактура.

3. Самый длинный морской песчаный пляж в Эстонии, 14 км — пляж в Нарва-Йыэсуу.

4. Крупнейший сохранившийся архитектурный ансамбль в стиле ”сталинского барокко” в Силламяэ.

5. Крупнейший ландшафтный парк Ору в Тойла.

6. Самый высокий глинт Онтика (высочайшая точка всего Балтийского глинта).

7. Самый высокий водопад в Валасте.

8. Самый высокая в Балтии искусственная гора в Кивиыли.

9. Пюхтицкий монастырь в Куремяэ — единственный в Балтии действующий женский монастырь .

10. Самый длинный песчаный пляж в Эстонии, 36 км — на северном берегу Чудского озера.

11. Авинурме — столица эстонской деревообработки.

12. Самые большие лесные массивы и торфяники в Алутагузе.

13. Крупнейшая в Эстонии система озер — озерный край Куртна.

14. Длиннейшее из длинных побережий Эстонии — северное побережье Чудского озера, около 40 км.

15. Самый длинный в Эстонии спуск на тросе — в Центре приключенческого туризма в Кивиыли.