ФОТО И ВИДЕО: В Нарве завершается строительство нового стадиона за 900 тысяч евро, который будет открыт для всех

Новый стадион строят за бюджетные деньги Нарвы по проекту Эстонского футбольного союза, который тот подготовил бесплатно. На стадионе будут заниматься спортом учащиеся расположенной по соседству 6 школы (бывшей — 9-й), а также местные спортклубы и любители, ни в каких организациях не состоящие.
Стадион, стоимость которого составляет 900 тысяч евро, будет по сути городским — находиться на балансе Нарвского спортцентра.
На стадионе укладывается искусственный газон, более высокого уровня качества, чем, например, на нарвском "Kalev-Fama", построенном в 2013 году, но матчи высшего эстонского дивизиона, а тем более международные официальные встречи, на таком покрытии проводиться могут.
Один из инициаторов обновления стадиона 6 школы заместитель председателя депутатской комиссии по спорту Владимир Бутузов сказал Delfi, что следующим подобным проектом будет реновация главного стадиона местного клуба ”Нарва Транс” — ”Кренгольма”, который должен, наконец, решить проблемы с качеством инфраструктуры. Город готов взять на себя приведение в порядок всего, кроме натурального газона, который надеется получить от Футбольного союза.