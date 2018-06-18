18.06.2018, 21:05

ФОТО И ВИДЕО: В Нарве завершается строительство нового стадиона за 900 тысяч евро, который будет открыт для всех

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Narva uus staadion Foto: Roman Vikulov, Delfi

Новый стадион строят за бюджетные деньги Нарвы по проекту Эстонского футбольного союза, который тот подготовил бесплатно. На стадионе будут заниматься спортом учащиеся расположенной по соседству 6 школы (бывшей — 9-й), а также местные спортклубы и любители, ни в каких организациях не состоящие.

Стадион, стоимость которого составляет 900 тысяч евро, будет по сути городским — находиться на балансе Нарвского спортцентра.

На стадионе укладывается искусственный газон, более высокого уровня качества, чем, например, на нарвском "Kalev-Fama", построенном в 2013 году, но матчи высшего эстонского дивизиона, а тем более международные официальные встречи, на таком покрытии проводиться могут.

Один из инициаторов обновления стадиона 6 школы заместитель председателя депутатской комиссии по спорту Владимир Бутузов сказал Delfi, что следующим подобным проектом будет реновация главного стадиона местного клуба ”Нарва Транс” — ”Кренгольма”, который должен, наконец, решить проблемы с качеством инфраструктуры. Город готов взять на себя приведение в порядок всего, кроме натурального газона, который надеется получить от Футбольного союза.

На новом стадионе, который получил имя энтузиаста нарвского спорта Валентина Шидловского (1928-2010), обустраивается не только футбольное поле, но и инфраструктура для бега и прыжков в длину, площадка для занятий волейболом и футболом. Будет построена трибуна, одной стороной обращенная на футбольное поле, и там будет 200 зрительских мест, другая часть трибуны, с 70 сидениями, соберет поклонников волейбола и баскетбола. Раздевалки и тренерские помещения обустраиваются в соседнем здании, ранее относившемся к 9 школе.

Создается система видеонаблюдения и освещения, но Владимир Бутузов говорит, что власти полагаются не столько на нее, сколько на сознательность нарвитян, которые в отношении новых спортивных объектов не всегда ее демонстрируют. Например, открытая только на прошлой неделе спортплощадка рядом с бассейном ”Энергия” подвергалась атакам вандалов задолго до этого.

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”Очень надеюсь, что люди в данном случае будут ценить наше общее имущество. Все-таки от этого зависит, как город будет развивать спортивные объекты дальше”, — говорит Бутузов.

Работники расположенного в непосредственном соседстве со стадионом офисного здания по Кересе, 20 переживают по поводу того, что мячи будут залетать к ним в окна, но Владимир Бутузов сообщает, что будет установлена защитная сетка, которая стекла убережет.

Когда именно состоится официальное открытие стадиона имени Валентина Шидловского, пока неизвестно, но работы должны завершиться к 17 июля. Сейчас активно укладываются резиновые маты, а на них — искусственный газон.

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