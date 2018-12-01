01.12.2018, 20:22

ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 4

Большой зал, black-box, открывающегося сегодня нарвского театрального центра Vaba Lava вмещает около 220 зрителей. Также в здании располагаются студии Эстонского теле- и радиовещания (ERR), малый зал, офисы, кафе, галерея.

В открытии центра принял участие премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
В своей речи Ратас выразил надежду, что новый театральный центр быстро станет культурным мостом, который на новом важном уровне свяжет Нарву с остальной Эстонией и миром.

”Сегодняшнее мероприятие является подтверждением тому, что правительство может при помощи конкретных решений уделять больше внимания тем регионам и населенным пунктам, которые годами оставались далекими от нас, — сказал премьер-министр. — Именно поэтому мы также решили построить в Нарве колледж Академии МВД и запустили программу поддержки Ида-Вирумаа”.

По словам Ратаса, открытие Vaba Laba Narva важно не только для нарвского региона, оно имеет большое значение для региональной, интеграционной и культурной политики всей Эстонии. ”Я твердо верю, что это поможет многим людям открыть для себя Нарву и вдохновиться этим городом. Это был бы отличный подарок от Нарвы к столетию Эстонской Республики”, — заявил премьер-министр.

На мероприятии присутствовал и бывший премьер-министр Таави Рыйвас. Говорили, что и президент ЭР Керсти Кальюлайд будет пристуствовать на открытии, но те кто ждал ее, не дождались.

Проект нового театрального здания подготовлен архитекторами бюро Allians Arhitektid, строительные работы проводятся фирмой Rand ja Tuulberg.

Мероприятия, приуроченные к открытию театрального центра, будут проходить с 1 по 11 декабря. Первый спектакль — работа некоммерческого объединения R.A.A.A.M ”ТРАНЗИТ. Остановите музыку.”

Из Финляндии прибудет Race Horse Company и организует для детей цирковые мастер-классы, показав им современный цирк, Королевский драматический театр Швеции представит визуально-экспериментальную постановку ”Гедда Габлер”, Литовский государственный драматический театр три раза исполнит захватывающую постановку документального театра ”Зеленый луг”.

Помимо театральной программы в течение недели можно будет послушать концерты, посмотреть кино, а также принять участие в публичных дискуссиях и семинарах. 3 декабря в студийном зале Vaba Lava Narva в рамках программы ЭР100 состоится лекция Игоря Копытина ”О сложной роли города Нарва в Эстонской освободительной войне”, а 5 декабря пройдет семинар о международном сотрудничестве в сфере культуры.

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