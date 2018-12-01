- ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava.

В открытии центра принял участие премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

В своей речи Ратас выразил надежду, что новый театральный центр быстро станет культурным мостом, который на новом важном уровне свяжет Нарву с остальной Эстонией и миром.

”Сегодняшнее мероприятие является подтверждением тому, что правительство может при помощи конкретных решений уделять больше внимания тем регионам и населенным пунктам, которые годами оставались далекими от нас, — сказал премьер-министр. — Именно поэтому мы также решили построить в Нарве колледж Академии МВД и запустили программу поддержки Ида-Вирумаа”.

По словам Ратаса, открытие Vaba Laba Narva важно не только для нарвского региона, оно имеет большое значение для региональной, интеграционной и культурной политики всей Эстонии. ”Я твердо верю, что это поможет многим людям открыть для себя Нарву и вдохновиться этим городом. Это был бы отличный подарок от Нарвы к столетию Эстонской Республики”, — заявил премьер-министр.