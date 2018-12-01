- ФОТО и ВИДЕО: В Нарве состоялось торжественное открытие театрального центра Vaba Lava.

На мероприятии присутствовал и бывший премьер-министр Таави Рыйвас. Говорили, что и президент ЭР Керсти Кальюлайд будет пристуствовать на открытии, но те кто ждал ее, не дождались.
Проект нового театрального здания подготовлен архитекторами бюро Allians Arhitektid, строительные работы проводятся фирмой Rand ja Tuulberg.
Мероприятия, приуроченные к открытию театрального центра, будут проходить с 1 по 11 декабря. Первый спектакль — работа некоммерческого объединения R.A.A.A.M ”ТРАНЗИТ. Остановите музыку.”
Из Финляндии прибудет Race Horse Company и организует для детей цирковые мастер-классы, показав им современный цирк, Королевский драматический театр Швеции представит визуально-экспериментальную постановку ”Гедда Габлер”, Литовский государственный драматический театр три раза исполнит захватывающую постановку документального театра ”Зеленый луг”.
Помимо театральной программы в течение недели можно будет послушать концерты, посмотреть кино, а также принять участие в публичных дискуссиях и семинарах. 3 декабря в студийном зале Vaba Lava Narva в рамках программы ЭР100 состоится лекция Игоря Копытина ”О сложной роли города Нарва в Эстонской освободительной войне”, а 5 декабря пройдет семинар о международном сотрудничестве в сфере культуры.