ФОТО И ВИДЕО: В Нарве открыли очень патриотичную скульптуру, на очереди — Силламяэ и Йыхви

Сегодня в Нарве рядом с ДК ”Ругодив” прошло торжественное открытие патриотической скульптуры, изготовленной воспитанниками Ида-Вирумааским центром профессионального образования. Она вобрала в себя несколько символов Эстонии — василек, камни и ласточек, которые, собственно, и делают трехметровую скульптуру кинетической — они крутятся на ветру.
Еще два аналогичных объекта, выполненных студентами в рамках ученической практики, украсят Силламяэ, где композицию установят за городским бассейном, и Йыхви, где она займет место перед торговым центром Central.
Все это — подарки студентов центра профобразования Эстонии к ее столетнему юбилею.
Открытие скульптуры в Силламяэ произойдет 29 июня.
Автором идеи проекта выступил преподаватель центра по специальности ”слесарное дело” Андрей Матвеенков, а в изготовлении принимали участие ученики разных специальностей Ида-Вирумааского центра профессионального образования.