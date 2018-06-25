ФОТО И ВИДЕО: В Нарве открыли очень патриотичную скульптуру, на очереди — Силламяэ и Йыхви

Матвеенков сказал Delfi, что ему принадлежит именно идея, а ее реализация — коллективная работа, которая в целом заняла примерно месяц, если говорить о вермени, когда скульптуры изготавливались.

”Все-таки мы делал это только в рамках учебной практики, то есть с момента рождения идеи в общей сложности прошло около года”, — сказал Матвеенков.

Скульптура отображает символы Эстонии: большой цветок василька, ласточки, камни, выложенные на бетонном основании в эстонские орнаменты. Создатели говорят, что скульптуры вандалоустойчивы в том смысле, что опрокинуть их совеем непросто, но то же время их могут повредить те, кто может попробовать по ним полазать. В центре призывают людей бережно относиться к произведению рук студентов, а стоимость изготовления трех объектов не называют.

По словам Матвеенкова, скульптуры не требуют особенного обслуживания. Разве что раз в год подшипник, благодаря которому ласточки крутятся, надо будет смазывать. Сейчас, кстати говоря, ласточки вращаются не особенно усердно даже на хорошем ветру.

”Подшипник должен разработаться”, — полагает Матвеенков.

Третью скульптуру центр собирается установить в Йыхви в начале сентября.