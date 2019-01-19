ФОТО и ВИДЕО: В Нарве крещенские купания прошли в очень мелком месте

Перед Крещенским купанием в Нарве иереем Даниилом Дорониным был совершен чин освящения воды, что традиционно происходит в день Крещения Господня, один из главных церковных праздников.

Священник подчеркнул, что купания являются почитаемой традицией, но грехи крещенская вода, конечно, не смывает. Он указал на то, что для очищения от грехов человеку необходимо исповедоваться, чего в рамках крещенских купаний, разумеется, не происходит.

Купавшихся разочаровало то, что все происходило в очень мелком месте заводи реки — воды там буквально по колено, с головой окунуться сложно.

Это было единственное место в заводи, не покрытое льдом, и купель там, где поглубже, решили не прорубать. В основном течении реки Нарва запрещают купаться пограничники.