05.02.2017, 10:05

ФОТО и ВИДЕО: В Кохтла-Нымме прошел фестиваль ”Танцы зольных гор”

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: В Кохтла-Нымме прошел фестиваль ”Танцы зольных гор”
Foto: Sergei Stepanov, NPA

В шахтном парке-музее ”Кохтла” в Кохтла-Нымме прошел XIII фестиваль ”Танцы зольных гор”. На него приехало около 600 танцоров со всей Эстонии.

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