ФОТО и ВИДЕО: В Кохтла-Нымме прошел фестиваль ”Танцы зольных гор”

В шахтном парке-музее ”Кохтла” в Кохтла-Нымме прошел XIII фестиваль ”Танцы зольных гор”. На него приехало около 600 танцоров со всей Эстонии.
Tallinn, Квартира, 88 500 EUR
Jõelähtme vald, Дом, 153 000 EUR
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В шахтном парке-музее ”Кохтла” в Кохтла-Нымме прошел XIII фестиваль ”Танцы зольных гор”. На него приехало около 600 танцоров со всей Эстонии.
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