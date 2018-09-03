ФОТО и ВИДЕО: Учителя нарвской Ваналиннаской госгимназии станцевали в честь начала учебного года. Президент подпевала и пританцовывала

Керсти Кальюлайд в своей речи в очередной раз подняла тему изучения эстонского языка, опять же отметив, что не надо бояться делать ошибки, так как те или иные ошибки свойственно делать вообще всем.

В первый день учебного года проживающая в данный момент в Нарве президент посетит также детский сад "Пяйкене", самый современный нарвский детсад, славящийся, как и Ваналиннаская гимназия, использованием методики языкового погружения, а также Языковой лицей (бывшую Гуманитарную гимназию), в котором изучение разных языков, как следует из названия, является ключевой особенностью, там преподают даже китайский.

Рядом с Ваналиннаской школой находится Эстонская гимназия, и у многих, в том числе у её учеников, вызвало недоумение, почему Кёрсти Кальюлайд не заскочила и туда. Выбор Ваналиннаской гимназии в качестве главного места для визита президента в первый учебный день, если не брать во внимание языковое погружение, можно объяснить тем, что она является государственной.