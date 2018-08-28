ФОТО И ВИДЕО: Прогулявшись по нарвскому променаду, президент очень много и хорошо говорила с народом по-русски

Большинство разговоров Керсти Кальюлайд с нарвитянами и гостями города касались того, какой Нарва — прекрасный город, по мнению президента и ее собеседников. На жизнь нарвитяне не жаловались и вопросы большой политики не затрагивали. Разве что компания пенсионеров, с которой президент побеседовала, говорила в числе прочего о необходимости дружбы с Россией. Президент сказала, что на уровне народной дипломатии отношения между странами очень хорошие, подчеркнув, что, говоря о России, она отделяет страну от ее власти.

В нескольких беседах поднимался вопрос эстонского языка — нарвитяне и гости города жаловались на то, что без практики изучать эстонский язык очень сложно. Студентка Нарвского колледжа Тартуского университета, приехавшая учиться в нем из России, спросила у господи Кальюлайд совет: с чего начать изучение эстонского?

”Я бы начала с общения с другими студентами. нужно просто говорить, говорить и говорить. И не надо бояться делать ошибки. Я думаю, что уже в первый год большинство студентов осваивает эстонский на хорошем уровне”, — сказала президент.

Интересно, что большинство бесед Керсти Кальюлайд провела на русском, продемонстрировав прекрасное владение им.

Неоднократно она упоминала о том, что в свое время работала в концерне Eesti Energia, указывая таким образом на то, что знакома с энергетикой, столь важной для Ида-Вирумаа и Нарвы. Множество раз говорила о том, какой Нарва прекрасный город и какие замечательные в нем живут люди. Нарвитяне и гости города отвечали ей комплиментами. Одна пенсионерка сказала, что восхищается президентом и гордится тем, что это место у нас в стране занимает молодая женщина.

”С каждым годом Нарва становится все краше и краше. Поэтому гости к нам приезжают, и мы всем рады. И вы почаще приезжайте”, — сказала президенту одна из нарвитянок. Примерно эти слова Кальюлайд сегодня услышала от очень многих. Все разговоры велись в неизменно доброжелательном тоне. Президент поговорила на променаде с парой десятков человек.