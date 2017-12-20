20.12.2017, 14:18

ФОТО и ВИДЕО: ”Нас ждет дружба!” На соединяющем Эстонию и Россию мосту встретились Санта-Клаус и Дед Мороз

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST

Появление Деда Мороза и Санта-Клауса на мосту "Дружба", соединяющем Нарву и Ивангород, Эстонию и Россию, и их энергичные объятия вызвали живейший интерес у пересекавших границу людей.

Многие водители и пассажиры не упустили шанс сфотографироваться с праздничными представителями народной дипломатии, а российские пограничники немного поукоряли сопровождавших главных героев приближающихся праздников фотографов за то, что те сделали некоторые кадры на территории таможенно-пограничного пункта "Ивангород", то есть напротив пограничного столба, и заставили стереть их.

В Нарве дедушек встречал мэр Тармо Таммисте и группа детей из Солдинаской гимназии. Дед Мороз и Санта-Клаус посетили детский сад "Сипсик" и детское отделение Нарвской больницы. После обеда они отправятся в Ивангород, где побывают в детском саду, а вечером примут участие в открытии елки на площади около гостиницы ”Витязь”.

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Дед Мороз и Санта-Клаус сказали Delfi, что лучший подарок для ребенка — это любовь родителей, а погоду на праздники предсказывать не взялись, выразив пожелание, чтобы она была праздничной.

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