ФОТО и ВИДЕО: На сцене Vaba Lava проходит финал конкурса Creative Narva

В течение трех месяцев создатели новых модных брендов принимали участие в семинарах, в рамках которых эстонские и британские дизайнеры знакомили конкурсантов с основами составления коллекций, стилистикой, модными тенденциями, а также обучали правильному взаимодействию со СМИ и работе в соцсетях. Параллельно проводились менторские сессии, на которых опытные модельеры, такие как Кристиан Стейнберг и Юлле Похьянхеймо, консультировали конкурсантов по вопросам создания модной коллекции.



”Одно дело — изложить свои идеи на бумаге, а другое – превратить эти эскизы в настоящие предметы гардероба. Это настоящий вызов для начинающих модельеров, — рассказывает Юлле Похьянхеймо наставник конкурса Creative Narva. — Я хотела рассказать командам, участвующим в конкурсе, как выявлять, а иногда и предвидеть возможные ошибки. Например, показывала, насколько мелкие детали и правильный подбор материалов важны в коллекции. Это те вещи, которые определяют всю коллекцию”.

”Первый год проведения конкурса сразу же приятно удивил большим количеством участников и интересом к сфере моды в целом, готовность активно сотрудничать со специалистами из разных регионов Эстонии и других стран. Хочется выразить благодарность дизайнеру Карлу Кристину Стейнбергу за саму идею конкурса Creative Narva, потому что оказалось, что эта идея появилась в очень правильное время и в правильном месте”, — комментирует результаты проведения конкурса его руководитель и главный редактор журнала ”Яна” Дарья Саар.