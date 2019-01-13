ФОТО и ВИДЕО: На сцене Vaba Lava проходит финал конкурса Creative Narva
Сегодня на Нарвской свободной сцене Vaba Lava проходит финал конкурса новых дизайнерских брендов Creative Narva. В финале принимает участие 19 команд.
Сегодня на Нарвской свободной сцене Vaba Lava проходит финал конкурса новых дизайнерских брендов Creative Narva. В финале принимает участие 19 команд.
В течение трех месяцев создатели новых модных брендов принимали участие в семинарах, в рамках которых эстонские и британские дизайнеры знакомили конкурсантов с основами составления коллекций, стилистикой, модными тенденциями, а также обучали правильному взаимодействию со СМИ и работе в соцсетях. Параллельно проводились менторские сессии, на которых опытные модельеры, такие как Кристиан Стейнберг и Юлле Похьянхеймо, консультировали конкурсантов по вопросам создания модной коллекции.
”Первый год проведения конкурса сразу же приятно удивил большим количеством участников и интересом к сфере моды в целом, готовность активно сотрудничать со специалистами из разных регионов Эстонии и других стран. Хочется выразить благодарность дизайнеру Карлу Кристину Стейнбергу за саму идею конкурса Creative Narva, потому что оказалось, что эта идея появилась в очень правильное время и в правильном месте”, — комментирует результаты проведения конкурса его руководитель и главный редактор журнала ”Яна” Дарья Саар.
Всего на конкурс творческих работ в Нарве было подано 100 заявок из Эстонии, Латвии и России. В каждую команду входят дизайнер, стилист, швея и фотограф. Творческое задание ”I'm Real” предлагает создать не просто индивидуальную коллекцию, а переделать идею, с которой создаются объекты, и то единое целое, которое все предметы коллекции образуют. В качестве менторов в проекте участвовали модельеры Кристиан Стейнберг, Юлле Поханхеймо, редактор модного журнала Элис Лефонс и стилист Питер Алуаан.
Команда-победитель конкурса будет выбрана на показе мод 13 января. Главным призом является поездка в столицу моды — Милан.
Реализацию проекта финансово поддерживает Фонд регионального развития EAS в рамках программы по развитию и повышению уровня знаний в сфере креативной экономики. Ведущие партнеры проекта: Нарвский творческий инкубатор OBJEKT, Таллинский творческий инкубатор, Центр профессионального обучения Ида-Вирумаа, Narva Gate.
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