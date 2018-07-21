ФОТО и ВИДЕО: Группа "Браво" прибыла в Нарву

18-21 июля в Нарве проходит четырехдневный фестиваль Baltic Sun. Одним из гостей фестиваля стала группа "Браво", выступление которой состоится сегодня.
Смотрите фото и видео!
Фото и видео: Дмитрий Федоткин
18-21 июля в Нарве проходит четырехдневный фестиваль Baltic Sun. Одним из гостей фестиваля стала группа "Браво", выступление которой состоится сегодня.
Смотрите фото и видео!
Фото и видео: Дмитрий Федоткин
Päevakajalise foto- ja videosisu juht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 22.07.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.