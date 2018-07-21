21.07.2018, 11:38

ФОТО и ВИДЕО: Группа "Браво" прибыла в Нарву


rus.delfi.ee
EST 10

18-21 июля в Нарве проходит четырехдневный фестиваль Baltic Sun. Одним из гостей фестиваля стала группа "Браво", выступление которой состоится сегодня.

Смотрите фото и видео!

Фото и видео: Дмитрий Федоткин

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