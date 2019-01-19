ФОТО и ВИДЕО: Господа, к оружию! Столетие освобождения Нарвы отметили реконструкцией боя, никого не напугав

”Кто-то из родителей бросился прикрывать собой детей, многие очень испугались, в панике были и те, кто гулял у моста близ Липовки", — писал тогда Рауд.

Постепенно люди сообразили, что идут учения, но поначалу действия непонятных людей в современном камуфляже выглядели чрезвычайно пугающими.

Нарвитяне тогда очень активно говорили в соцсетях о недопустимости проведения таких мероприятий в черте города, а власти, в частности и другие депутаты Нарвского горсобрания, высказывались в том смысле, что, по меньшей мере, их и горожан нужно непременно заранее предупреждать о подобных учениях.

О сегодняшней реконструкции боя всех предупредили заранее, и вряд ли она вызовет какие-то нарекания.

На этот раз ежегодное военно-спортивное соревнование ”Десант Утрия” началось 17 января. В течение трех дней 30 команд прошли путь длиной в 60 километров. ”Маршрут этого года по сравнению с предыдущим разнообразнее. Особенным в этом году является и то, что по случаю столетия Освободительной войны ”Десант Утрия” завершился постановочным сражением у старых ворот Кренгольма”, — отметил организатор ”Десанта Утрия” Меэлис Рятсеп.