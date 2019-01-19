19.01.2019, 15:10

ФОТО и ВИДЕО: Господа, к оружию! Столетие освобождения Нарвы отметили реконструкцией боя, никого не напугав

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rus.delfi.ee
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Сегодня, 19 января, столетие освобождения Нарвы в Освободительной войне отметили реконструкцией боя. Историческое сражение воспроизвели на Кренгольме, у исторической мануфактуры.

Десант Утрия, совершенный с 17 по 19 января 1919 года, стал крупнейшей десантной операцией Освободительной войны, в ходе которой был освобожден город Нарва и противник был вытеснен за реку Нарва”, — сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо.

”Столетие освобождения Нарвы отмечается сегодня реконструкцией боя”, — добавил Кихо.
Реконструкция была организована военно-историческим клубом Frontline.

Зрителей было не так много, а случайных прохожих стрельба и взрывы в этом не самом многолюдном районе Нарвы вряд ли напугали — исторические костюмы участников сражения указывали на то, что это всего лишь игра.

Напомним, что в начале 2017-го Нарву взбудоражила прошедшая в городе заключительная фаза военно-спортивной игры "Десант в Утриа". Депутат городского собрания Нарвы Юрий Рауд в письме министру внутренних дел назвал тогда это мероприятие ”устрашающим для жителей города”. 14 января 2017 года людей, гулявших в районе Липовой явки — у реки Нарова — напугала стрельба со стен замка из пулемета в их сторону, холостыми, конечно, патронами.

”Кто-то из родителей бросился прикрывать собой детей, многие очень испугались, в панике были и те, кто гулял у моста близ Липовки", — писал тогда Рауд.

Постепенно люди сообразили, что идут учения, но поначалу действия непонятных людей в современном камуфляже выглядели чрезвычайно пугающими.

Нарвитяне тогда очень активно говорили в соцсетях о недопустимости проведения таких мероприятий в черте города, а власти, в частности и другие депутаты Нарвского горсобрания, высказывались в том смысле, что, по меньшей мере, их и горожан нужно непременно заранее предупреждать о подобных учениях.

О сегодняшней реконструкции боя всех предупредили заранее, и вряд ли она вызовет какие-то нарекания.

На этот раз ежегодное военно-спортивное соревнование ”Десант Утрия” началось 17 января. В течение трех дней 30 команд прошли путь длиной в 60 километров. ”Маршрут этого года по сравнению с предыдущим разнообразнее. Особенным в этом году является и то, что по случаю столетия Освободительной войны ”Десант Утрия” завершился постановочным сражением у старых ворот Кренгольма”, — отметил организатор ”Десанта Утрия” Меэлис Рятсеп.

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