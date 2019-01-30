ФОТО И ВИДЕО: Эдгар Сависаар и Олег Гросс слетали в Нарву на вертолете

Как сказала Delfi советница Сависаара Елена Вальме, совместный визит политика и предпринимателя в Нарву — это жест в поддержку развития Нарвы, в поддержку развития Кренгольма, в частности.

Более подробные комментарии Олег Гросс и Эдгар Сависаар обещают дать по прибытии в приграничный город.

Чуть раньше 14:30 они успешно приземлились.

По данным Delfi, около 16 часов они уже улетели.