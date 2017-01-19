Купания и богослужение проходят на территории Липовой ямки.
ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Нарве проходит крещенское купание(6)
В понедельник, 19 января, в Нарве проходит традиционное крещенское купание.
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