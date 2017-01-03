Корреспондент Delfi во вторник около полудня прибыл в Нарву. Из-за проблем с лицензией российской фирмы, входящей в Lux Express Grupp, автобусы компании довозят пассажиров линии Таллинн-Петербург до границы, люди вынуждены пересекать границу пешком, а на российской стороне их ждут автобусы, которые должны доставить людей в конечный пункт назначения.

Пассажиры поделились с Delfi, что переход границы пешком занимает около часа.



Российские туристы, пассажиры Lux Ekspress, рассказали Delfi о сложностях с пересечением границы:

Как мы уже сообщали ранее, российские власти приостановили лицензию на международные перевозки входящего в Lux Express Grupp российского ЗАО ”Евролайнс” на линиях Хельсинки-Санкт-Петербург и Таллинн-Санкт-Петербург.

2 января вечером Lux Express получил от российских властей официальное сообщение о приостановке лицензии ЗАО ”Евролайнс” в связи с некоторыми недочетами в работе предприятия. ”Некоторое время назад мы, действительно, получили предписание о мелких недочетах в наших услугах. На их устранение отводилось три месяца. Соответствующий акт подписан нашим представителем 26 декабря минувшего года. Недочеты не препятствовали предоставлению качественной и безопасной услуги по перевозке пассажиров”, — сказал директор по продажам Lux Express Сандер Лыхмус.

Приостановка действия лицензии на международные перевозки стала для предприятия неожиданностью, и об этом не было никаких предварительных сообщений.

Читатель Delfi нам также сообщил, что в понедельник в Ивангороде образовалась длинная очередь из спешащих в Эстонию туристов. По некоторым данным, в пробке скопилось около тысячи авто.

Во вторник читатели сообщили, что на ивангородском КПП при выезде из Эстонии очередей не наблюдалось, стояли лишь единичные автомобили.



Фото читателя Delfi.

Но в направлении Эстонии меньше машин не стало. "Забиты все четыре полосы движения на дороге", — описал ситуацию читатель.