Пассажиры поделились с Delfi, что переход границы пешком занимает около часа.

Российские туристы, пассажиры Lux Ekspress, рассказали Delfi о сложностях с пересечением границы:

Как мы уже сообщали ранее, российские власти приостановили лицензию на международные перевозки входящего в Lux Express Grupp российского ЗАО ”Евролайнс” на линиях Хельсинки-Санкт-Петербург и Таллинн-Санкт-Петербург.

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2 января вечером Lux Express получил от российских властей официальное сообщение о приостановке лицензии ЗАО ”Евролайнс” в связи с некоторыми недочетами в работе предприятия. ”Некоторое время назад мы, действительно, получили предписание о мелких недочетах в наших услугах. На их устранение отводилось три месяца. Соответствующий акт подписан нашим представителем 26 декабря минувшего года. Недочеты не препятствовали предоставлению качественной и безопасной услуги по перевозке пассажиров”, — сказал директор по продажам Lux Express Сандер Лыхмус.

Приостановка действия лицензии на международные перевозки стала для предприятия неожиданностью, и об этом не было никаких предварительных сообщений.

Читатель Delfi нам также сообщил, что в понедельник в Ивангороде образовалась длинная очередь из спешащих в Эстонию туристов. По некоторым данным, в пробке скопилось около тысячи авто.

Во вторник читатели сообщили, что на ивангородском КПП при выезде из Эстонии очередей не наблюдалось, стояли лишь единичные автомобили.


Фото читателя Delfi.

Но в направлении Эстонии меньше машин не стало. "Забиты все четыре полосы движения на дороге", — описал ситуацию читатель.

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